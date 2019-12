Voľby ako posledná šanca zastaviť brexit

Bude to definitívne „áno“ britskému rozvodu s EÚ bez ohľadu na to, čo prinesie? Alebo šanca zmeniť predchádzajúce rozhodnutie? Briti dnes vo voľbách nerozhodujú len o budúcej vláde na pár rokov, ale v podstate o osude krajiny na ďalšie desaťročia.

O nahlodanej stabilite krajiny po referende o brexite v roku 2016 svedčí aj to, že Briti idú už k tretím parlamentným voľbám za vyše štyri roky. Rozhodnú predovšetkým o tom, či konzervatívny premiér Boris Johnson zostane v úrade a bude mať v parlamente dostatočnú väčšinu na to, aby presadil brexit do konca januára. Víťazstvo opozičných labouristov na čele s Jeremym Corbynom sa podľa prieskumov verejnej mienky nepredpokladá. Samotný Corbyn je pre odporcov brexitu takmer rovnako neprijateľný ako tvrdý brexit.

"Poslednou nádejou odporcov brexitu je to, že toryovci (konzervatívci) nezískajú väčšinu a vznikne koalícia labouristov alebo konzervatívcov s menšími stranami, ktoré budú žiadať druhé referendum,“ napísal pre Globe and Mail britský novinár a spisovateľ Tom Rachman. "Kto si viac zaslúži zruinovať krajinu, Johnson alebo Corbyn? Bez ohľadu na to, kto vyhrá voľby, Británia stratí,“ konštatoval Rachman. Johnsona označuje za klamára, ktorý sa zaviazal k sebapoškodeniu krajiny brexitom a Corbyna za paródiu preludu s leninskou čiapkou, ktorý sa vyhýba jasnému postoju k najnaliehavejšej otázke v britskej povojnovej histórii a namiesto toho sľubuje raj pre pracujúcich.

Podľa prieskumov sa z víťazstva zrejme bude tešiť Johnson. Agentúra YouGov namerala v poslednom prieskume pred voľbami tesnú väčšinu konzervatívcov a zisk 339 kresiel v 650-člennej Dolnej snemovni. Náskok vládnych konzervatívcov sa však v uplynulých dňoch mierne znížil. Zdá sa teda, že konzervatívci síce vyhrajú, otázne ale bude, či budú mať parlamentnú väčšinu.

Ak sa to Johnsonovi podarí, ešte do konca roka chce novému parlamentu predložiť na schválenie návrh brexitovej zmluvy a dosiahnuť odchod Británie z EÚ k plánovanému 31. januáru budúceho roka, prípadne skôr. Ak ale nebude mať dostatočnú väčšinu, zopakovala by sa situácia, keď konzervatívci museli hľadať podporu pre menšinovú vládu. "Nemôžeme vylúčiť, že voľby vyústia do parlamentu bez väčšiny jednej strany, zároveň ale nemôžeme vylúčiť silnejšiu konzervatívnu väčšinu,“ povedal Anthony Wells z agentúry YouGov.

Taktické hlasovanie

Podľa agentúry Reuters by povolebný pat priniesol pokračovanie neistoty okolo brexitu a do hry by sa vrátil aj scenár s druhým referendom vrátane možnosti zotrvania v EÚ. V snahe dosiahnuť práve taký výsledok sa do poslednej chvíle mobilizovali odporcovia brexitu, ktorí vyzývali voličov na taktické hlasovanie – teda hlasovanie nie podľa toho, ktorá strana, resp. líder má ich sympatie, ale aký postoj k brexitu majú jednotliví kandidáti v ich volebnom obvode a aké sú ich šance na víťazstvo či porazenie kandidáta konzervatívcov.

Niekoľko menších strán, ktoré sú proti brexitu – liberálni demokrati, zelení a waleskí nacionalisti – sa už na začiatku predvolebnej kampane dohodlo na spolupráci. V niektorých volebných obvodoch sa vzdali svojich kandidátov v prospech toho odporcu brexitu, ktorý mal najväčšie šance na úspech. K tejto antibrexitovej koalícii sa však nepripojili labouristi. Dohoda sa týka len niektorých obvodov, kde výsledok môže byť veľmi tesný. Podobných obvodov je však viac.

Podľa organizácie Best for Britain (Najlepšie pre Britániu), ktorá sa usiluje o zvrátenie brexitu, ak by taktické hlasovanie využila hoci len tretina voličov, ktorí sú proti brexitu, konzervatívci by v parlamente nezískali väčšinu. Organizácia na základe analýz vypracovala stránku, kde odporúča ľuďom, koho majú vo svojom obvode voliť tak, aby sa do parlamentu dostal poslanec, ktorý je proti brexitu. "Tento rok 99 percent prieskumov verejnej mienky ukázalo, že krajina je za zotrvanie v EÚ. Napriek tomu môžeme skončiť s parlamentnou väčšinou poslancov za brexit,“ upozornila Naomi Smithová z Best for Britain pri spustení kampane za taktické hlasovanie vo voľbách.

Veľa teda bude závisieť od rozhodnutia desaťtisícov voličov, či sa budú riadiť tým, ktorá strana im je bližšie, alebo tým, ktorý proeurópsky kandidát v ich obvode má najväčšie šance dostať sa do parlamentu. Rozdrobenosť proeurópskych síl totiž môže viesť k víťazstvu konzervatívcov paradoxne aj tam, kde ľudia v referende výraznou väčšinou hlasovali proti brexitu.

Tesný výsledok?

Na účasť na voľbách, ale v záujme dotiahnutia brexitu, vyzýva aj Johnson, podľa ktorého volebný súboj nemôže byť tesnejší. "Chcem všetkým povedať, že je tu veľmi reálne riziko, že zajtra by sme mohli skončiť s ďalším nefunkčným parlamentom,“ vyhlásil v televízii Sky News.

Aj pri predčasných voľbách v roku 2017, ktoré vyhlásila vtedajšia premiérka Theresa Mayová, prieskumy naznačovali víťazstvo konzervatívcov. Napokon nezískali väčšinu a podporu pre menšinovú vládu dostali od radikálnej severoírskej strany. Tá ale neskôr svoju tichú podporu vlády stiahla pre nesúhlas s brexitovou zmluvou.