Kornijenko: Vytvorenie zákona o osobitnom štatúte Donbasu môže trvať rok

„Môže to trvať dlhšie ako šesť mesiacov, avšak myslím si, že by sme to mali zvládnuť do roka,“ uviedol Kornijenko s tým, že pôjde o nový zákon, ktorý bude „koordinovaný so všetkými stranami“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na tlačovej konferencii, ktorá sa konala po skončení summitu normandskej štvorky v Paríži, povedal, že platnosť zákona o osobitnom štatúte Donbasu bude predĺžená o jeden rok.

V komuniké, ktoré lídri krajín normandskej štvorky v Paríži odsúhlasili, sa Ukrajina okrem iného zaviazala udeliť Donbasu trvalý osobitný štatút.

Zákon o osobitnom štatúte Donbasu začal platiť 18. októbra 2014 a platnosť by mala vypršať 31. decembra 2019. Irina Versčuková zo strany Sluha národa však v stredu vyhlásila, že parlament by mal vo štvrtok rokovať o predĺžení platnosti tohto zákona.