Izrael nemá nového premiéra, budú ďalšie voľby

Zázrak, očakávaný mnohými Izraelčanmi, sa nekonal, komentovala AFP neúspešné hľadanie budúceho premiéra. „Tlačia nás do nových volieb a jediné čo môžeme urobiť, je voľby vyhrať, a presne to urobíme,“ vyhlásil po vypršaní lehoty premiér Benjamin Netanjahu.

O zostavenie vládnej koalície sa márne pokúšal Netanjahu za stranu Likud aj vodca teraz najsilnejšej strany Modrá a biela Benny Ganc. Okrem toho sa snažili dohodnúť na spoločnej vláde národnej jednoty. Situáciu ale komplikoval fakt, že Netanjahu čelí obvineniu v troch korupčných kauzách. Zatiaľ nepovedal, či sa bude usilovať získať imunitu.

Minulé voľby sa konali 9. apríla a 17. septembra a ani po jedných z nich sa nepodarilo vodcom najsilnejších strán zostaviť vládnu koalíciu s väčšinovou podporou v 120-člennom parlamente. Podľa najčerstvejších prieskumov by sa v prípade, že by sa voľby konali teraz, situácia v Knesete príliš nezmenila – Modrá a biela by získala 35 kresiel a Likud 33.