Bude z Macrona líder či vyvrheľ, pýta sa expertka

Ako si vysvetľujete, čo robí a hovorí Macron?

Zdá sa, že veci sa postupne trochu menia odvtedy, čo zverejnili interview v magazíne Economist. V ňom Macron hovoril o mozgovej smrti NATO. Povedala by som, že mnoho ľudí z aliancie aj expertov z rôznych krajín v podstate súhlasilo s jeho diagnózou. No nie so spôsobom, akým ju prezentoval. Teda, že je dobré, keď sa nad tým zamýšľame, ale niečo také neočakávame od francúzskeho prezidenta. Potom však Macron začal vysielať zmiešané signály partnerom. Týkali sa toho, kto je takpovediac nepriateľom aliancie, aké majú byť ciele NATO. A tiež toho, aké vzťahy by sme mali mať s Ruskom. Je potrebné brať do úvahy, že to, čo Macron hovorí o aliancii, ide ruka v ruke s jeho snahou nadviazať vzťahy s Moskvou.

Prečo to súvisí?

Keď Macron hovorí o strategickom dialógu v aliancii, tak viacerí spojenci to vnímajú ako správny krok. Hovoria, že NATO môže diskutovať, ako má fungovať. Ale Macron naznačuje ochotu aj samostatne spolupracovať s Ruskom, hoci tvrdí, že to nemá byť naivné. Okrem toho vyhlásil, že najväčšou hrozbou pre alianciu je terorizmus. Pre niektorých členov NATO, ktorí nesúhlasia s týmto hodnotením, je to zbytočný krok. Francúzsky prezident smeruje niekam, kam ho asi nebudú mnohí nasledovať.

Šéf Elyzejského paláca sa svoj prístup snažil na schôdzke NATO minulý týždeň trocha viac vysvetliť. Do akej miery sa mu to podarilo?

Macron hovoril, že je pomerne spokojný, že išlo o konštruktívnu debatu. Snažil sa vysvetliť niektoré nejasnosti. Macron bol do istej miery úspešný v tom, že aliancia bude viesť strategickú diskusiu pod záštitou generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga. Macron sa pokúsil upokojiť spojencov z východného krídla tým, že ich vníma ako dôležité krajiny, že podporuje obranný plán a pripomenul, že Francúzsko má v Estónsku vojakov. Macron podporil článok 5 o kolektívnej obrane aliancie. Podľa neho dialóg s Ruskom je potrebné viesť aj s ohľadom na to, ako ho vidia spojenci v regióne. Je očividné, že Macron sa snažil vysvetliť niektoré nejasnosti, ktoré sprevádzajú jeho kroky.

Čo sa Macron pokúša dosiahnuť v zahraničnej politike?

Francúzsky prezident povedal, že neľutuje slová o NATO, že si za nimi stojí. Musíme si uvedomiť, že Francúzsko skutočne znepokojujú problémy európskej bezpečnosti, dianie v regióne Sahel či zložité vzťahy medzi Parížom a Berlínom. Macron tieto veci vníma ako naozajstné hrozby. Podľa neho sa v aliancii vedú debaty o malých záležitostiach, ako riešiť rozdelenie nákladov na obranu či ako pokračovať v spolupráci s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. No NATO z pohľadu Macrona nediskutuje o veľkých problémoch. Preto žiada serióznu debatu o tom, na čo je aliancia. Viacerí spojenci s tým súhlasia, no Francúzsko má pocit, že táto diskusia nie je dostatočne urgentná. Paríž si myslí, že hrozieb je veľa a má pocit, že ich rieši tak trochu sám. Uvidíme, ako na to budú reagovať ostatní spojenci. Či budú Macrona vníma ako možného lídra alebo ako vyvrheľa.

Ako francúzsky prezident hodnotí Rusko?

Ide mu o Rusko, ale vlastne mu nejde o Rusko. Vyzerá to tak, že Macron chce dosiahnuť, aby sa Európa nemusela príliš zaoberať Moskvou a mohla sa sústrediť na dôležitejšie veci. Hovorí, že je potrebné zamerať sa na terorizmus a Čínu. A to sa podľa neho nedá, keď budeme posadnutí Ruskom. Preto Macron tvrdí, že musíme viac viesť dialóg s Moskvou a potrebujeme, aby bola súčasťou európskej bezpečnostnej architektúry. Ale aj doma má francúzsky prezident kritikov, ktorí mu pripomínajú, že Kremeľ Európe nič nedaroval, tak prečo by sme mali niečo meniť na našom prístupe k Rusku. Macron si však myslí, že Moskva nemá veľmi na výber, len sa pridať k Európe. Inak by ostala osamotená medzi Washingtonom a Pekingom. Do istej miery je to z Macronovej strany dobrá analýza. Mnohí experti s ním súhlasia. Ale opäť poviem, že si nie som istá, či spojenci dostatočne chápu pozície francúzskeho prezidenta. Súvisí to s niektorými ďalšími krokmi Macrona. Napríklad blokovaním začatia prístupových rozhovorov Európskej únie so Severným Macedónskom a Albánskom. Objavili sa aj názory, že to pomáha Rusku.

Moskva povedala, že to bol správny krok.

Presne tak. Preto vznikajú pochybnosti, ako Macronove výroky o NATO a jeho európska politika súvisí so vzťahmi s Ruskom. Osobne si však nemyslím, že Macron sa snaží podkopať NATO. Skôr naozaj chce, aby sa aliancia naliehavo zaoberala veľkými vecami. Je to jeho vízia.

Je terorizmus najväčšou hrozbou pre NATO?

Odpoveď závisí od toho, komu položíte túto otázku. Pokladajú Francúzi Rusko za zásadnú hrozbu? Nie som si istá. Považujú Slováci Islamský štát za smrteľné nebezpečenstvo? Asi nie. Ale NATO je dosť dobré v tom, že dokáže spájať členské štáty, hoci majú rôzne pohľady na hrozby. No treba vnímať aj reakciu Macrona na smrť francúzskych vojakov (13 z nich zahynulo v Mali 26. novembra, pozn. red.). Z jeho pohľadu každý, kto si myslí, že Francúzsko nerobí pre alianciu dosť, mohol prísť na ich pohreb a povedať to, ak v to naozaj verí. Macron je z toho frustrovaný. Chce, aby sme boli flexibilní nielen vtedy, keď hovoríme o peniazoch na obranu či o Rusku, ale aj keď posudzujeme hrozby a keď je potrebné, aby sme si navzájom pomáhali.