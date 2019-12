Udrží Johnson jednotu Británie?

"Tieto voľby sa zapíšu do dejín a umožnia novej vláde rešpektovať vôľu britského ľudu, zmeniť krajinu k lepšiemu a rozvinúť potenciál všetkých obyvateľov,“ citovala Johnsona agentúra ČTK. "Zariadime brexit. Ale najprv, milí priatelia, dajme si raňajky,“ vyhlásil premiér včera nadránom, keď už bolo jasné, že môže oslavovať.

Brexit sa mal pôvodne konať už 31. marca. Tri razy schválila únia Británii odklad. Johnsonovi sa podarilo v októbri vyrokovať pozmenenú verziu zmluvy o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ. Neprešla mu však cez parlament. Riešením patu sa stali predčasné voľby, ktoré zároveň predstavovali poslednú šancu, ako brexit zastaviť. Väčšinu parlamentných kresiel by však museli získať strany, ktoré nechcú odchod z únie, respektíve žiadali nové referendum. Lenže labouristi ako najväčšia opozičná strana budú mať len 203 poslancov. Ich líder Jeremy Corbyn na budúci rok na čele strany skončí.

"Johnson ukázal, že je schopný urobiť kampaň. Je predsedom vlády, ale ešte neukázal, že túto prácu vie robiť efektívne,“ povedal pre Pravdu Colin Talbot, expert na britskú politiku z univerzity v Cambridgei.

Samotná únia očakáva, že brexit už naozaj bude bleskový proces. "Rád by som zablahoželal Borisovi Johnsonovi k víťazstvu. Očakávame, že o dohode o vystúpení sa bude hlasovať tak rýchlo, ako je to len možné,“ napísal na sociálnej sieti Twitter Charles Michel, predseda Európskej rady.

Po odchode Británie sa začne prechodné obdobie, ktoré potrvá minimálne do konca roku 2020. Dovtedy sa nezmení ani postavenie Slovákov žijúcich, pracujúcich či študujúcich v Británii. "Nie je to dobrá správa pre EÚ. Je to prvýkrát v histórii, keď nás opustí krajina,“ reagoval podľa agentúry TASR na výsledky britských volieb slovenský premiér Peter Pellegrini. Predseda vlády to uviedol včera na tlačovej konferencii po skončení dvojdňového summitu EÚ.

Dlhý proces

Johnson už navštívil kráľovnú Alžbetu II. a skladá vládu. "Do veľkej miery je odchod Británie len začiatkom dlhého procesu, ktorý rozhodne o budúcich vzťahoch medzi ňou a EÚ. Je samozrejmé, že Johnson oslavuje 31. január ako dátum, ku ktorému sa mu podarilo zariadiť brexit. Jeho sebadôvera pred rokovaniami vyplýva z faktu, že má pohodlnú väčšinu v parlamente,“ uviedol pre Pravdu Han Dorussen, expert na európsku a britskú politiku z univerzity v Essexe. "Zdá sa tiež, že Johnson má pomerne jasnú víziu, ako si predstavuje budúce vzťahy s EÚ. Jeho cieľom je vytvoriť málo regulovanú ekonomiku s nízkymi daňami, ktorá bude ťažiť z toho, že má blízko k európskemu trhu, ale má byť schopná presadiť sa aj na globálnej úrovni,“ vysvetlil Dorussen.

Podľa Michela si EÚ želá nadviazať veľmi silné strategické vzťahy s Britániou. "Ale sme pripravení brániť a šíriť vlastné záujmy,“ pripomenul predseda Európskej rady s tým, že únia si udrží jednotu aj v ďalšej fáze rokovaní s Londýnom.

"EÚ musí akceptovať, že Británia skutočne odíde 31. januára, ale s tým sa už naozaj rátalo. Únia bude tiež brať do úvahy, že Johnson chce uzavrieť obchodné rokovania do konca roku 2020. Očakávam však, že EÚ bude vyjednávať rovnakým spôsobom, ako to bolo doteraz,“ povedal Dorussen. "Znamená to, že únia prejaví ochotu vyrokovať ambicióznu obchodnú dohodu, čo by malo Johnsona potešiť. Ale na druhej strane bude EÚ na tieto debaty mimoriadne dobre pripravená a bude sa snažiť dosiahnuť svoje ciele. Je jasné, že únia spája dve veci. Možnosť prístupu na jej jednotný trh súvisí s tým, do akej miery je tretia krajina ochotná podriadiť sa jej pravidlám. Čím viac regulácií prevezme, tým väčší prístup na trh EÚ dostane. Ani po troch rokoch toto Británia úplne nepochopila. Johnson sa ukáže ako dobrý líder, keď poverí vyjednávaním ľudí, ktorí rozumejú tomu, ako hovoriť s EÚ,“ tvrdí Dorussen.

Vyhral nacionalizmus

Konzervatívec Johnson vo voľbách uspel najmä s heslom, že zariadi brexit. Referendum, v ktorom Briti podporili vystúpenie krajiny z únie, sa konalo už v júni 2016. Rokovania o samotnom odchode sa začali v marci 2017. Hoci prieskumy verejnej mienky takmer neustále naznačovali miernu prevahu tých, čo chcú v EÚ zostať, politicky sa tento proces už nepodarilo zvrátiť. Vedenie labouristov dlho váhalo, ako sa má k brexitu postaviť. Vzťah Corbyna k EÚ bol vždy viac-menej vlažný.

"Tieto voľby boli v prvom rade o nacionalizme. Škótskom, írskom, a najmä anglickom. Jedným z dôvodov, prečo labouristi tak pohoreli, je, že nevedeli, čo s tým. Týka sa to najmä anglického nacionalizmu,“ uviedol pre Pravdu politológ Nick Wright z University College v Londýne.

Brexit tak otvára v Británii témy, ktoré tleli pod povrchom. "Johnson musí dovoliť Škótsku, aby si mohlo vybrať niečo iné,“ vyhlásila po voľbách škótska premiérka Nicola Sturgeonová. Politička tvrdí, že predseda vlády dostal podporu voličov, aby z EÚ dostal Anglicko. "Nemá mandát na to, aby to urobil so Škótskom,“ tvrdí Sturgeonová, ktorej Škótska národná strana (SNP) získala 48 poslancov. V roku 2017 ich nacionalisti mali 35.

"Čo sa týka nezávislosti Škótska, veľmi by ma prekvapilo, keby táto téma nebola rýchlo v hre. Johnson nechce byť premiérom, ktorý prišiel o Škótsko, ale možno nebude mať na výber. Brexit zvýraznil vplyv síl, ktoré sú mimo kontroly premiéra. Udržanie Škótska v rámci krajiny si vyžaduje mimoriadne bystrého a šikovného politika. Nemyslím si, že Johnson je taký,“ vyhlásil Wright. "Čím viac sa Londýn bude snažiť udržať si kontrolu a čím zložitejšie budú ďalšie fázy brexitu, tým ťažšie bude udržať Spojené kráľovstvo pokope. Faktorom v tomto bude aj vývoj v Severnom Írsku,“ predpokladá Wright.

"Konzervatívci a SNP tvrdia, že majú mandát na svoju politiku na základe získaného počtu poslancov. Johnsonova strana má 56 percent mandátov v parlamente, takže vyhlásila, že zariadi brexit. SNP získala 81 percent kresiel v Škótsku, teda pripomína, že má mandát na druhé referendum o nezávislosti. No len 29,3 percenta všetkých voličov hlasovalo za konzervatívcov a iba 30,6 v Škótsku za SNP. Ani jedna z týchto strán nezískala nadpolovičnú väčšinu – ani keď berieme do úvahy iba počet zúčastnených hlasujúcich,“ povedal pre Pravdu politológ Mark Shephard z univerzity v Strathclyde.

Expert si myslí, že pre Johnsona bude veľmi zložité zariadiť brexit a zároveň uspokojiť voličov. "Najmä vtedy, keď dohody o voľnom obchode zničia v Británii systém verejného zdravotníctva. Najbližšie voľby môžu byť pre konzervatívcov katastrofou. A môže sa stať, že to prispeje k rozpadu Spojeného kráľovstva,“ dodal Shephard.