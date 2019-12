Boj proti zmenám klímy sa nezlepšil

Aktivisti so slučkami okolo krku demonštrovali v Madride za to, aby sa politici zodpovedne postavili proti hrozbám klimatických zmien. Autor: SITA/AP, Manu Fernandez

Výsledkom maratónu rokovaní je len všeobecné vyhlásenie. Účastníci prijali vyhlásenie, v ktorom vyzvali na vyššie ambície pri obmedzovaní emisií skleníkových plynov a na pomoc chudobným krajinám, ktoré trpia v dôsledku klimatických zmien.

Na čelo odporu proti silnejším záväzkom pri ochrane životného prostredia sa postavili veľké štáty ako USA, Čína, Brazília, Austrália a tiež Saudská Arábia. Rozhorčenie vyvolala napríklad austrálska delegácia, ktorá žiadala zahrnúť svoje staré emisné povolenia do budúcich výpočtov svojich emisií. Austrália vo veľkej miere využíva na výrobu energie uhlie, pričom patrí medzi najväčších znečisťovateľov na svete v prepočte na jedného obyvateľa.

Výsledok z Madridu sa stretol s vlnou kritiky. „Rokovanie ukázalo, ako sú politici odtrhnutí od poznatkov vedy a požiadaviek svojich občanov v uliciach," upozornila Helen Mountfordová, expertka zo Svetového ústavu zdrojov. Sklamanie vyjadril aj Ian Fry, delegát tichomorského ostrovného štátu Tuvalu: „Milióny ľudí na celom svete nesú následky klimatických zmien. Popretie tohto faktu môžu niektorí označovať za zločin proti ľudskosti."

Nespokojný je aj generálny tajomník OSN António Guterres: „Medzinárodné spoločenstvo prepáslo významnú príležitosť, ako zvládnuť boj s klimatickou krízou." Dodal pritom, že tento zápas nemožno vzdať. Guterres ubezpečil medzinárodnú verejnosť, že OSN je odhodlaná robiť na tom, aby sa budúci rok stal obdobím, keď sa všetky štáty zaviažu naplniť očakávania vedcov v otázke uhlíkovej neutrality.

Bolo by dobré, keby krajiny sprísnili svoje záväzky spojené s objemom emisií skleníkových plynov tak, aby sa splnili ciele parížskej klimatickej konferencie z roku 2015. Do konca tohto storočia by sa teplota na Zemi nemala zvýšiť o viac ako 1,5 stupňa Celzia. Naopak, pri zachovaní súčasného rizikového trendu by mohla byť vyššia o tri až štyri stupne.