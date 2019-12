Metropoly V4 uzavreli pakt. Chcú spolu vzdorovať populizmu

So svojím ľudským a hospodárskym potenciálom by teoreticky mohli byť aj piatym členom visegrádskej skupiny. Dovedna majú toľko obyvateľov ako Slovensko, pričom ekonomickou výkonnosťou výrazne prevyšujú stredoeurópsky priemer. Bratislava, Budapešť, Praha a Varšava dnes uzavreli spojenectvo, ktoré by malo posilniť ich vplyv v regióne i v celej Európe. Mohlo by zlepšiť aj medzinárodný imidž visegrádskej štvorky, pošramotený tvrdou protiimigračnou politikou vlád i odporom k užšej európskej integrácii.