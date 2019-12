Brexitová zmluva už do Vianoc?

Zasadnutie nového parlamentu vo štvrtok formálne otvorí kráľovná Alžbeta II., ktorá prednesie legislatívny program vlády. Prvý zákon, o ktorom bude parlament rokovať, bude práve zmluva o brexite. „Tento proces chceme spustiť ešte pred Vianocami a urobíme tak v súlade s ústavným poriadkom a po diskusii s predsedom Dolnej snemovne,“ oznámil včera podľa BBC hovorca britského premiéra. Teoreticky, ak s tým bude súhlasiť šéf parlamentu, by sa o zmluve mohlo hlasovať už v piatok.

Brexit 1. februára

Brexitová zmluva podlieha ešte schváleniu v Európskom parlamente. Jeho plénum síce tiež zasadá tento týždeň, brexitovú zmluvu však bude schvaľovať až po tom, čo prejde britským parlamentom. Schválenie zmluvy v europarlamente sa tak očakáva na jeho januárovom zasadnutí, čím sa definitívne otvorí cesta k brexitu o polnoci 31. januára na 1. februára.

Tým sa však proces odchodu Británie z EÚ neskončí. Na základe zmluvy začne platiť prechodné obdobie na vyrokovanie zmluvy o nových vzťahoch medzi EÚ a Britániou. Počas tohto obdobia, ktoré má trvať do konca budúceho roka, sa vzťahy medzi EÚ a Britániou nebudú meniť – Británia bude stále v colnej únii a viazaná pravidlami spoločného trhu o voľnom pohybe osôb, tovaru, kapitálu a služieb.

Na dohodu pár mesiacov

Na vyrokovanie obchodnej dohody zostane len pár mesiacov. Johnson, stúpenec brexitu, trvá na odchode Británie z colnej únie a jednotného trhu. Zároveň chce zachovať čo najužšie prepojenie Británie s EÚ v oblasti voľného pohybu tovaru a služieb. Lenže vyberanie hrozienok z koláča európska dvadsaťsedmička odmietla aj pri rokovaniach o rozvodovej zmluve.

Ak sa má do konca roka stihnúť ratifikácia novej dohody vo všetkých členských štátoch, treba rokovania zvládnuť do konca júna. Zatiaľ je málo pravdepodobné, že veľkú obchodnú dohodu sa podarí dosiahnuť do tohto termínu. Británia sa však do konca júna môže rozhodnúť pre predĺženie prechodného obdobia o jeden alebo dva roky. Ak by totiž koncom budúceho roka obchodná dohoda nebola, nastal by tvrdý brexit bez dohody. Johnson však opakovane akékoľvek predĺženie prechodného obdobia vylúčil.

Portál BBC v tejto súvislosti pripomína, že EÚ ešte nikdy neuzavrela veľkú obchodnú dohodu v takom rýchlom čase. Rokovania o veľkých obchodných dohodách trvajú roky, nie mesiace. Podľa Johnsona sa to však dá stihnúť, argumentuje tým, že Británia uplatňuje rovnaké pravidlá ako EÚ. Kritici však pripomínajú, že to, čo platí teraz, nemusí platiť v budúcnosti a Británia môže zaviesť odlišné pravidlá. Aj preto budú rokovania o obchodnej dohode zložitejšie ako vyjednávanie brexitovej zmluvy. Zároveň by sa tiež mali uzatvoriť ďalšie dohody, ktoré zabezpečia pokračovanie spolupráce EÚ a Británie v iných oblastiach, ako je bezpečnosť či vymožiteľnosť prá­va.

Podľa analytičky Catherine Barnardovej sa za pár mesiacov dá stihnúť len narýchlo pripravená dohoda. „Dohoda o tovaroch, nie službách, zrejme s nulovými clami a so vzájomným uznávaním štandardov,“ povedala pre BBC. Čím viac bude Británia súhlasiť s dodržiavaním existujúcich pravidiel a štandardov EÚ, tým ľahšie bude možné dohodu uzavrieť.

Johnson vyhral voľby s jednoduchým sloganom – zariadime brexit. Politický analytik BBC Jonathan Blake teraz pripomína, že Johnson svojím jasným víťazstvom získal dvojsečnú zbraň. „Je oveľa slobodnejší pri rozhodovaní o tom, čo teraz urobí s takou veľkou väčšinou. Bude schopný urobiť, čo chce. Ale nebude môcť obviňovať nikoho iného, ak to pôjde zle,“ uviedol Blake na portáli BBC.