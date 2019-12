Vo Francúzsku pokračujú veľké protesty proti dôchodkovej reforme

Prezident Emmanuel Macron chce reformovať súčasný dôchodkový systém, ktorý je podľa neho nespravodlivý, neefektívny a príliš komplikovaný. Reforma by mala systém, ktorý teraz obsahuje 42 rôznych dôchodkových plánov, zjednodušiť. Systémom zliav a bonusov má navyše ľudí motivovať, aby na odpočinok odchádzali až v 64 rokoch.

Proti dôchodkovej reforme sa vo Francúzsku protestuje už trinásty deň v rade. Dnešok odborári vybrali ako tretí deň veľkých protestov, ktorý by mal byť rozhodujúcim pre ďalšie rokovania s vládou. Dúfajú, že do ulíc dnes vyjdú stovky tisíc ľudí. Na prvú veľkú demonštráciu 5. decembra prišlo vyše 800-tisíc ľudí, na druhú 11. decembra asi 339-tisíc.

Účasť na dnešnej veľkej demonštrácii v Paríži by mohla byť podľa agentúry AFP veľká, pretože po prvýkrát na protest proti vláde vyzvali spoločne zástupcovia všetkých francúzskych odborových zväzov. Odporcov dôchodkovej reformy posilnil aj pondelkový odchod Jeana-Paula Delevoya. Hlavný autor reformy rezignoval na svoju vládnu funkciu pre podozrenie z možného konfliktu záujmov.

Tlak na vládu i odbory sa zvyšuje s blížiacimi sa Vianocami. Mnohí Francúzi totiž začínajú byť nervózni, že by sa kvôli protestom nemuseli dostať na sviatky včas domov. Podľa prieskumu agentúry IFOP považuje 55 percent ľudí za neprijateľné, aby štrajky a protesty pokračovali aj cez Vianoce.

„Reforma zostáva … nestiahneme ju,“ povedala dnes hovorkyňa vlády Sibeth Ndiayeová televíznej stanici BFMTV.

Komplikácie sa dnes prejavili opäť predovšetkým v doprave. Nejazdí osem liniek parížskeho metra, na ďalších je len obmedzená prevádzka. Výnimkou sú dve linky s automatickou prevádzkou. V rannej špičke sa v okolí Paríža tvorili dlhé kolóny. Dopoludnia sa ale situácia upokojila, podľa agentúry Reuters totiž mnoho ľudí vyrazilo do práce veľmi skoro, alebo dnes pracuje z domu. Štátna železničná spoločnosť SNCF dnes svojich zákazníkov varovala, že 80 percent spojov v Paríži a okolí nepôjde.

Rad Parížanov presedlal z áut na bicykle, elektrické kolobežky, alebo sa vydali do práce pešo. Podľa úradov sa od začiatku protestov proti dôchodkovej reforme zvýšil počet nehôd jednostopových dopravných prostriedkov v Paríži o 40 percent. Bicykle a elektrické kolobežky sa v uliciach zrážajú s autami i chodcami. „Zjavne to súvisí so štrajkami, doprava je hustejšia a na bicykli alebo iných podobných prostriedkoch do nej odchádzajú neskúsení a zle vybavení ľudia,“ uviedol hovorca parížskych hasičov.