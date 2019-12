Rok v rekordoch: Najstarší človek bude mať 117 rokov

Úžasná dlhovekosť

Kane Tanakaová Autor: SITA/AP, Ryosuke Uematsu

Japonka Kane Tanakaová si prevzala potvrdenie, že najstarším žijúcim človekom na svete. Má už viac ako 116 rokov a ak jej zdravie vydrží, 2. januára 2020 oslávi dokonca 117. narodeniny. Matke sa v roku 1903 narodila predčasne, na svojom mlieku ju odchovali dojky. Celý produktívny život robila predavačku v obchode s potravinami; do penzie odišla, keď mala 63 rokov. Tvrdí, že k dlhovekosti jej pomáha skvelý vzťah s rodinou, dobrý spánok a viera. Vlani povedala, že dúfa, že sa dožije 120 rokov.

Na skladačku potrebovali 400 kilogramov kociek

Najväčšia stavebnica značky Lego vznikla v dánskom Billunde. Autor: SITA/AP, Jens Dige

Najväčšia stavebnica značky Lego vznikla v dánskom Billunde. Do práce sa zapojili nielen zamestnanci firmy, ale aj nadšenci z viacerých krajín, deti nevynímajúc. Výsledkom viac ako tri dni trvajúceho skladania bola stavebnica na rozlohe 21 štvorcových metrov, čím sa podarilo prekonať predchádzajúci svetový rekord, ktorý bol 17,13 štvorcových metrov. Fanúšikovia Lega vytvorili 554 izbičiek a 524 výťahov v jednom celku. Potrebovali na to dovedna 400 kilogramov kociek skladačky.

Stromami v boji proti klimatickým zmenám

Na snímke je symbolický slávnostný začiatok sadenia, salutujúci je miestny premiér Jógi Aditjánát. Autor: SITA/AP, Rajesh Kumar Singh

Vzali do rúk motyky a rýle, aby pomohli životnému prostrediu. Obyvateľom najľudnatejšieho indického štátu Uttarpradéš sa podarilo za jeden deň vysadiť až 220 miliónov stromčekov, čím sa zapísali do Guinnessovej knihy rekordov. Do akcie sa zapojilo viac ako milión obyvateľov. Stromy vysadili v 600-tisíc obciach a v 83-tisíc oblastí lesného pásma. Medzi sadenicami bolo aj 16 ovocných druhov. Celkový počet 220 miliónov kusov bol stanovený cieľ pre to, že v Uttarpradéši žije približne 220 miliónov ľudí. Na snímke je symbolický slávnostný začiatok sadenia, salutujúci je miestny premiér Jógi Aditjánát.

Jeden kus ovocia pre celú rodinu

Najväčší grapefruit na svete. Autor: SITA/AP, Travis Spradling

Manželia Mayerovi v americkom štáte Louisiana vypestovali najväčší grapefruit na svete. Plod vážiaci 3,59 kilogramu na snímke obdivujú ich vnúčatá. Dovtedajší rekord patril grepu z Brazílie z roku 2006, ktorý mal hmotnosť menšiu o 358 gramov.

Obor medzi politikmi

Najvyšší politik na svete Jon Godfread. Autor: SITA/AP, Tom Stromme

Jon Godfread pracuje v štátnej správe v americkom štáte Severná Dakota. S výškou 210 centimetrov ho zapísali do Guinnessovej knihy rekordov ako najvyššieho politika na svete. Merali ho počas jedného dňa tri razy – ráno, okolo obeda a večer. Stojaceho aj ležiaceho, zakaždým mal rovnakú výšku. Godfread (na snímke so spolupracovníčkou) využil mladosti svoju výšku na vysokej škole, keď úspešne hrával basketbal v univerzitnom klu­be.

O vlasy zákazníkov sa staral ešte dlho po stých narodeninách

Najstarší holič na svete Anthony Mancinelli. Autor: SITA/AP, Kelly Marsh

Guinnessova kniha rekordov sa spája v tomto roku aj so smutnou správou. Vo veku 108 rokov zomrel najstarší pracujúci holič na svete. Volal sa Anthony Mancinelli, robil v kaderníctve v americkom meste New Windsor. Na snímke je z februára 2017, keď strihal svojho syna Roberta. Remeslu holiča sa venoval celý život s výnimkou obdobia druhej svetovej vojny, keď narukoval do americkej armády. Strihal takmer do posledných dní života, z kaderníctva odišiel krátko pred smrťou, lebo už nemohol ďalej pracovať pre rakovinu, ktorá ho zabíjala. Bol veľmi vyhľadávaný v uplynulých rokoch, lebo veľa mužov sa chcelo dať ostrihať najstaršiemu holičovi na svete. Viacerí mu namiesto 20 dolárov za klasický pánsky strih dávali až 100 dolárov.