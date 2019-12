OSN hľadá ochotných pomôcť utečencom

Politici a mimovládky aj firmy, ktoré zamestnávajú utečencov alebo investujú do ich vzdelávania, ale aj utečenci so svojimi skúsenosťami pri integrácii do spoločnosti. Stovky ľudí sa zišli na dvojdňovom Svetovom fóre o utečencov v Ženeve, kde sa majú pokúsiť dohodnúť na tom, ako naplniť ciele Globálneho paktu OSN o migrácii, prijatého pred rokom.