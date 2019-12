Trump dostal žltú kartu

Opoziční demokrati majú v Snemovni reprezentantov väčšinu. Takmer každý z ich 233 zástupcov sa chystal hlasovať za impeachment. Podľa straníckej línie boli pripravení postupovať aj republikáni; všetkých 197 sa ich zaviazalo prezidenta Donalda Trumpa podporiť. Na schválenie žaloby stačila prostá väčšina hlasov.

Proces impeachmentu sa demokrati rozhodli voči prezidentovi spustiť pre takzvanú ukrajinskú kauzu. Žaloba sa opiera o júlový telefonát Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Trump v ňom svojho partnera žiadal, aby mu poskytol informácie poškodzujúce bývalého viceprezidenta Joea Bidena, ktorý je považovaný za najnádejnejšieho vyzývateľa súčasného šéfa Bieleho domu v budúcoročných voľbách. Podľa demokratov išlo o pokus zatiahnuť cudzí štát do volebnej kampane v USA, čo zákon výslovne zakazuje. Trump navyše na Kyjev vyvíjal hrubý nátlak, že ak Bidenovu údajnú korupčnú kauzu nevyšetrí, potom príde o prisľúbenú finančnú pomoc vo výške 400 miliónov dolárov, ktorú predtým nariadil pozastaviť.

Trump obvinil demokratov z "prekrúcania spravodlivosti a zneužitia moci“. V liste, ktorý v predvečer hlasovania na Capitol Hille adresoval predsedníčke Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, napísal, že sa nedopustil ničoho zlého, keď v zahraničí požadoval vyšetrovanie svojho politického súpera a jeho syna podnikajúceho na Ukrajine. O túto láskavosť vraj Zelenského nežiadal kvôli sebe a svojej volebnej kampani, ale v záujme Spojených štátov. Obvinil tiež demokratov, že sa viac starajú o impeachment než o svojich voličov a vyšetrovanie prirovnal k procesom s čarodejnicami v Saleme. Svoj útok na demokratov zaklincoval obvinením, že presadzovaním "neplatného“ impeachmentu "porušujú svoju úradnú prísahu, vernosť ústave a vyhlasujú otvorenú vojnu americkej demokracii“.

Rozdelená Amerika

Hrozbe impeachmentu čelil Trump už aj pred ukrajinskou kauzou. Možnosť ústavnej žaloby sa spomínala predovšetkým v súvislosti s vyšetrovaním ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb v roku 2016. Demokrati po tejto "nukleárnej zbrani“ politického boja vtedy napokon nesiahli, keď sama Pelosiová varovala, že mu to môže pomôcť v prezidentských voľbách v roku 2020. Potom, čo vyšli najavo fakty o vydieraní ukrajinského prezidenta, však šéfka Snemovne reprezentantov zmenila názor a usúdila, že ochrana ústavného poriadku pred svojvôľou hlavy štátu musí byť prvoradá.

Demokrati dlho váhali so spustením procedúry impeachmentu najmä v obave, aby si, obrazne povedané, nestrelili do nohy. Aj Trump viackrát sebavedomo vyhlásil, že pokus odvolať ho z úradu, vopred odsúdený na neúspech, ho pred budúcoročnými prezidentskými voľbami iba posilní.

Hoci v predvečer hlasovania v Snemovni reprezentantov vyšli do ulíc tisíce odporcov Trumpa, aby na viac ako šesťsto demonštráciách po celých Spojených štátoch žiadali podanie ústavnej žaloby na prezidenta stavajúceho sa podľa nich nad zákon, a za impeachment sa otvoreným listom vyslovilo 700 historikov, profesorov práva a ďalších odborníkov, americká verejnosť je v tejto otázke, rovnako ako v mnohých iných, rozdelená. Podľa čerstvého prieskumu CNN je 46 percent Američanov presvedčených, že Trump by mal byť po ústavnej žalobe zosadený z úradu, kým 49 percent opýtaných si myslí opak.

Po žltej karte červená nebude

Nádej na to, že by Trump musel predčasne opustiť Biely dom, kde by ho podľa ústavy nahradil viceprezident Mike Pence, je aj po včerajšom hlasovaní Snemovne reprezentantov mizivá. Senát, ktorý sa má v prvý januárový pondelok obrazne povedané premeniť na súdnu sieň, je totiž pod bezpečnou kontrolou republikánov. S pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote tak šéfovi Bieleho domu po včerajšej žltej karte červená nehrozí.

"V tomto procese budú senátori účinkovať ako sudcovia a porotcovia. Ale ja nebudem nestranným poradcom,“ vyhlásil vodca republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell. "Toto je politický proces. Nie je na ňom nič justičné,“ dodal s tým, že neexistuje "nijaká šanca“, aby bol Trump zosadený zo svojho postu.

Odvolanie prezidenta si vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasujúcich senátorov. V stočlennom Senáte by to znamenalo, že demokrati by pre predčasné ukončenie Trumpovho mandátu museli získať na svoju stranu prinajmenšom dvadsať republikánov.

Impeachment je komplikovaná procedúra, v rámci ktorej môže americký Kongres obžalovať a vyšetrovať hlavu štátu, ak je dôvodne podozrivá zo zrady, úplatkov alebo iných ťažkých trestných činov, prípadne keď zneužila moc a hrubo sa previnila proti verejnému blahu. Doteraz mu čelili iba traja americkí prezidenti. Ani jedného z nich Kongres nezosadil. Andrewa Johnsona v polovici 19. storočia a Billa Clintona na prahu milénia síce Senát súdil, ale oboch oslobodil. Richard Nixon radšej odstúpil sám, keď proti nemu právny výbor Snemovne reprezentantov v roku 1974 schváli ústavnú žalobu pre škandál Watergate; jeho vyhliadky na oslobodzujúci verdikt boli totiž mizivé.