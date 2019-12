V Hongkongu sa protestovalo v nákupných centrách

Ozbrojení policajti prinútili niektorých obchodníkov, aby svoj podnik zavreli. V časti Yuen Long nariadili všetkým odísť z nákupného centra. Bol tam zničený obchod, ktorý predáva suši a polícia oznámila, že musí prípad vyšetriť. Do centra prišlo demonštrovať niekoľko sto ľudí.

Akcia bola zvolaná ako pripomienka výročia od incidentu na železničnej stanici Yuen Long pred piatimi mesiacmi. Ľudia v čiernych tričkách tam v júli napadli a zbili demonštrantov hadicami a tyčami. Polícia dorazila so značným oneskorením a nikoho na mieste nezatkla. Niekoľko ľudí zadržala až neskôr a označila ich za členov zločineckých gangov.

Účastníci dnešnej akcie požadovali doriešenie tohto útoku volaním „Bojujte za slobodu!“ a „Buďte s Hongkongom!“. „Vláda päť mesiacov neurobila nič, chcem vysvetlenie,“ povedal jeden z demonštrantov.

Keď na miesto dnešného stretnutia dorazila polícia, ľudia začali rozbíjať okná obchodu so suši a ďalšie podniky boli nútené zatvoriť.

Protesty sa začali v júni, pôvodne proti plánovanému zákonu o vydávaní podozrivých ľudí do pevninskej Číny. Postupne sa z nich stali prejavy nesúhlasu so zasahovaním Číny do záležitostí Hongkongu. Británia Hongkong vrátila Číne v roku 1997 a Peking teraz územie spravuje podľa pravidla „jedna krajina, dva systémy“.

V piatok večer policajti zatkli muža, ktorý vystrelil na policajta v civile. Nikomu sa nič nestalo, ale pri prehliadke blízkeho bytu sa našla skrýšu zbraní a munície. Jeden z policajných veliteľov novinárom povedal, že muž chcel použiť pištoľ pri demonštrácii a vyvolať chaos.