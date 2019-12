Skončí Trump v Bielom dome predčasne?

Už na budúci rok v novembri sa v USA konajú prezidentské voľby. Za republikánov by v nich mal kandidovať súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump. Nad populistickým miliardárom však visí ústavná žaloba, teda impeachment. Tento proces by mohol viesť až k odvolaniu Trumpa z úradu.

Demokrati, ktorí ovládajú Snemovňu reprezentantov, oficiálne spustili impeachment 24. septembra. V jeho centre je obvinenie, že Trump chcel od Kyjeva, aby vyšetroval pôsobenie Huntera Bidena v energetickej spoločnosti Burisma. Je to syn bývalého demokratického viceprezidenta Joea Bidena. Okrem toho sa mala vláda nového prezidenta Volodymyra Zelenského pozrieť na údajné zasahovanie Ukrajiny do amerických volieb v roku 2016. Joe Biden je v tejto chvíli favoritom na získanie demokratickej nominácie do súboja o Biely dom. Trump teda podľa kritikov žiadal Ukrajinu, aby na jeho politického súpera vyhrabala nejaké kompromitujúce materiály. Pákou na Kyjev malo byť zastavenie finančnej vojenskej pomoci.

Trump tvrdí, že sú to všetko vymyslené obvinenia, hoci výpovede viacerých svedkov naznačujú opak. Nie je však veľmi pravdepodobné, že celebritný boháč v Bielom dome skončí. Demokrati v Snemovni reprezentantov ho síce asi obžalujú, ale Senát ovládaný republikánmi takmer naisto impeachment odmietne.

"Otázkou zostáva, či budú demokrati schopní presvedčiť americkú verejnosť, a najmä republikánov, že existujú silné dôvody na odvolanie Trumpa. To sa ešte uvidí. Spoločnosť v USA je však rozdelená. Nevyzerá to tak, že by republikáni zmenili názor,“ reagoval americký politológ Michael Kraft.