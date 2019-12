Za usmrtenie novinára Chášukdžího bolo päť ľudí odsúdených na smrť

Bývalý poradca korunného princa Saúd Kahtání bol vyšetrovaný, ale nebol obvinený a nakoniec bol prepustený. Pre nedostatok dôkazov bol prepustený tiež niekdajší námestník šéfa saudskoarabskej rozviedky Ahmad Asir, informovala agentúra Reuters.

Chášukdží písal pre americký denník The Washington Post, mal trvalý pobyt v USA a bol kritikom saudskoarabského korunného princa Muhammada bin Salmána. Naposledy bol videný vlani 2. októbra, keď si išiel na saudskoarabský konzulát v najväčšom tureckom meste Istanbul vyzdvihnúť dokumenty potrebné na to, aby sa mohol oženiť so svojou tureckou snúbenicou Hatice Cengizovou, ktorá na neho pred konzulátom čakala. Na konzuláte Chášukdžího zabil tím saudskoarabských agentov a jeho telo bolo zrejme rozštvrtené a odvezené z budovy. Chášukdžího pozostatky sa doteraz nenašli.

Zabitie novinára však vyvolalo ostrú medzinárodnú kritiku a poškodilo povesť korunného princa. Americká spravodajská služba CIA a niektoré západné vlády sa domnievajú, že vraždu Chášukdžího nariadil sám Muhammad bin Salmán. Rijád ale akýkoľvek podiel korunného princa na zabití novinára odmieta.

Podľa agentúry AP bolo súdených 11 ľudí. Súdu sa zúčastnilo niekoľko diplomatov, vrátane tureckých, a príslušníci Chášukdžího rodiny; verejnosti a médiám bol ale prístup zakázaný. Mená odsúdených podľa agentúry AP zverejnené neboli.

Podľa súdu bolo v súvislosti s vraždou zatknutých 21 ľudí a desať ďalších bolo vypočúvaných. Päť ľudí bolo odsúdených za „spáchanie či priame zapojenie do vraždy obete,“ uviedol hovorca prokuratúry Šalaan Šalaan. Ako vysoké tresty súd vymeral trojici odsúdených na odňatie slobody, nie je jasné. Súd dospel k záveru, že nešlo o úkladnú vraždu.

Kahtání bol prepustený, pretože sa nepreukázalo, že bol do vraždy zapojený, ale čelí kvôli svojej údajnej úlohe na vražde americkým sankciám. Na slobodu sa podľa televízie dostal aj saudskoarabský konzul v Istanbule Muhammad Utajbí.

Chášukdžího rodina je s rozsudkom spokojná. Syn novinára Salah v tweete oznámil, že sa jej dostalo spravodlivosti. „Nám, deťom zosnulého, sa dostalo spravodlivosti. Dôverujeme saudskoarabskej justícii na všetkých úrovniach,“ napísal Salah.

K prípadu sa vyjadroval v prospech Rijádu už niekoľkokrát a denník The Washington Post v apríli napísal, že Chášukdžího deti dostali po vražde luxusné domy a úrady im mesačne vyplácajú tisíce dolárov. Mesiac po vražde bola zverejnená fotografia, na ktorej korunný princ kondoloval Salahovi a mladý muž na nej mal bolestný výraz. Podľa stanice Al-Džazíra dostal Salah zákaz vycestovať hneď, ako otec začal v USA publikovať články kritické k režimu v Rijáde.

Americký predstaviteľ, ktorého citoval Reuters, povedal, že rozsudok považuje za prvý krok k potrestaniu tých, ktorí nesú zodpovednosť. „Odporúčame Saudskej Arábii pokračovať v spravodlivom a otvorenom právnom konaní,“ povedal tento zdroj.

Britský minister zahraničných Dominic Raab vo svojom tweete napísal, že Chášukdžího rodina si zaslúži spravodlivosť za tú „brutálnu vraždu“. „Saudská Arábia musí zabezpečiť, aby boli potrestaní všetci, ktorí sú zodpovední, a aby sa takáto krutosť nezopakovala,“ stojí v tweete.

Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva Agnes Callamardová, ktorá sa vraždou novinára zaoberala, k verdiktu poznamenala, že v Saudskej Arábii „pokračuje výsmech vyšetrovania, súdneho konanie a spravodlivosti“. Amnesty International rozsudok považuje za „zakrývanie pravdy a spravodlivosti“.

Turecké ministerstvo spravodlivosti vo vyhlásení uviedlo, že verdikt „je ďaleko od toho, čo očakávalo Turecko a svet pre objasnenie vraždy v plnom rozsahu“.

Šéf RSF Christophe Deloire proces označil za výsmech justície, pretože pri ňom neboli rešpektované medzinárodné princípy spravodlivosti. Rozsudok podľa neho mohol byť vynesený, „aby boli navždy umlčaní svedkovia vraždy“.

Americký prezident Donald Trump usmrtenie novinárov v minulosti odsúdil a jeho vláda uvalila na 17 saudskoarabských občanov v súvislosti s kauzou sankcie. Tie sa však nevzťahujú na korunného princa. Rad kritikov saudskoarabského korunného princa medzitým zostáva vo väzení alebo ich čaká súd, napísala agentúra AP.