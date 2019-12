Útočník pobodal v dome rabína päť ľudí, zadržali ho

Päť ľudí pobodal v sobotu maskovaný útočník mačetou v dome rabína v americkom štáte New York.

Päť ľudí pobodal v sobotu maskovaný útočník mačetou v dome rabína v americkom štáte New York. Autor: SITA/AP , Seth Harrison

Päť ľudí pobodal v sobotu maskovaný útočník v dome rabína v americkom štáte New York. Podozrivého útočníka zadržali, informovali v nedeľu svetové agentúry.

Agentúra AP poznamenala, že niekoľko štátnych a miestnych predstaviteľov opísalo miesto útoku ako synagógu.

K útoku došlo v sobotu večer miestneho času v Monsey v okrese Rockland počas osláv židovského sviatku Chanuka, uviedla agentúra AFP.

Podľa organizácie Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC) piatich zranených previezli do nemocníc. Dvaja sú v kritickom stave, pričom jeden z dvojice bol bodnutý najmenej šesťkrát.

Organizácia OJPAC predtým informovala, že útok sa odohral v dome chasidského rabína a že všetci zranení sú chasidi.

Generálna prokurátorka New Yorku Letitia Jamesová vyjadrila „hlboké znepokojenie“. „Pre akékoľvek činy z nenávisti existuje nulová tolerancia a túto hroznú situáciu budeme aj naďalej sledovať,“ napísala na Twitteri.

Agentúra DPA s odvolaním sa na televíziu CBS New York a denník The New York Times uviedla, že páchateľ útočil mačetou. Z miesta činu utiekol autom. Polícia neskôr oznámila, že auto vypátrala a podozrivého zatkla, dodala spravodajská stanica BBC.