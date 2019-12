Ruské zbrane sú šikovné, no rovnováhu síl nemenia

"Vo svojej podstate je to drahšia jadrová hlavica. Hlavný dôvod, prečo ju Rusko vyvinulo, je ten, že má prekonať americkú obranu pred balistickými raketami,“ reagoval pre Pravdu Mark Gubrud, expert na vojenské technológie zo Severokarolínskej univerzity v Chapel Hill.

Čo dokáže Avangard

Podľa vyjadrení ruských predstaviteľov Avangard vie dosiahnuť 27-násobnú rýchlosť zvuku a pri snahe zasiahnuť cieľ dokáže manévrovať. Jadrová nálož, ktorú môže niesť, má vraj silu viac ako dve megatony TNT. Avangard nebude údajne možné zachytiť a ani zlikvidovať. "Táto zbraň dokáže preraziť súčasné aj všetky budúce obranné protiraketové systémy,“ citovala z minulotýždňového vyjadrenia prezidenta Putina spravodajská stránka Moscow Times.

Avangard nie je raketa, ako sa niekedy nepresne uvádza. "Hovoriť o tomto systéme a nadzvukových zbraniach vo všeobecnosti ako o jednej a tej istej veci je bežná chyba. Avangard je hlavica medzikontinentálnej balistickej rakety. Všetky takého hlavice sú nadzvukové. Keď zostupujú do atmosféry, dosiahnu rýchlosť vyššiu ako zvuk,“ vysvetlil pre Pravdu Nikolai Sokov z Inštitútu medzinárodných štúdií v Monterey. "Avangard je výnimočný tým, že vie manévrovať. Žiadna iná hlavica strategických jadrových striel to nedokáže. Vďaka manévrovacím schopnostiam sa dá Avangard považovať na najlepšiu súčasnú zbraň schopnú prekonať protiraketovú obranu,“ uviedol pre Pravdu Sokov.

Podľa Moscow Times zbraňový systém zaradili do výzbroje raketovej divízie v Orenburskej oblasti, 1 500 kilometrov juhovýchodne od Moskvy. Uviedol to generál Sergej Karakajev, veliteľ ruských raketových síl.

Odpálenie medzikontinentálnej balistickej rakety na nedatovanej snímke, ktorú poskytlo ruské ministerstvo obrany. Autor: TASR/AP

Denník Guardian napísal, že prezident Putin prirovnal nové technologické úspechy v oblasti raketových zbraní k vypusteniu vesmírnej družice Sputnik v roku 1957. Ruská hlava štátu povedala, že je to unikátna situácia v modernej histórii krajiny, keď sa ostatní snažia Moskvu dohoniť.

"Tu už však Putin skôr hovoril o inej triede nových nadzvukových zbraní, špeciálne o rakete Zirkón. Je skutočne hypersonická a je to strela, ktorú nikto iný nemá. Túto strelu Putin podľa všetkého spomínal, keď hovoril, že USA musia Rusko dobiehať. Je to veľký zdroj hrdosti pre Moskvu a je to znamenie, že zvládla technológiu novej generácie,“ uviedol Sokov.

Steven Pifer, spoluautor knihy Príležitosť: Ďalšie kroky v obmedzení jadrových zbraní, však pripomína, že nové ruské zbrane zo strategického hľadiska nič nemenia. "Avangard zostrojili, aby prekonal americkú protiraketovú obranu. Tá však nie je namierená proti Moskve a aj tak by neodolala vážnemu raketovému útoku. Takže Avangard nemení strategickú rovnováhu. Ak chce Putin vyvíjať drahý Avangard namiesto lacnejších bežných hlavíc, tak nech sa páči,“ povedal pre Pravdu Pifer.

Podobne sa vyjadrila Olga Olikerová z International Crisis Group. "Rusko dokáže prekonať americké systémy balistickými raketami a strelami odpaľovanými z ponoriek, ktoré má k dispozícii už desaťročia. Vyvíja tiež raketu Sarmat, ktorá je založená na starých ťažkých strelách, ktoré boli v jadrových silách. Avangard dokáže manévrovať, čo je zaujímavé, ale nie je jasné, akú výhodu zo strategického hľadiska prináša. Ponúka možnosť prekvapujúceho útoku? Aj keby všetky ruské zbrane použili Avangard, museli by pri prvom údere zničiť americké ponorky, aby nenasledovala odveta USA. A, samozrejme, ponorky špecificky patrolujú tak, aby ich bolo ťažké odhaliť,“ vysvetlila pre Pravdu bezpečnostná expertka Olikerová.

Preteky v zbrojení?

Z hľadiska prípadných pretekov v zbrojení je však podľa Gubruda potrebné venovať pozornosť nastupujúcim vojenským technológiám. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov uviedol, že Moskva je ochotná zaradiť nové systémy do dohody New START. Je to zmluva o znížení počtu strategických jadrových zbraní, ktorá vyprší v roku 2021.

"Rusko sa teraz vychvaľuje nadzvukovým zbraňami, na čo budú odpovedať Spojené štáty. Namiesto toho by však bolo dobré hľadať dohody o zákaze ich testovania. Rusko a Čína by si mohli ponechať to, čo majú, ale nesmeli by takéto zbrane skúšať. Na základe toho by postupne stratili svoju hodnotu ako nástroj prvého úderu alebo súčasť stratégie eskalácie. Nikto nezíska z toho, keď sa pustíme do nákladných a destabilizujúcich pretekov vo vývoji nadzvukových zbraní. Mali by sme aspoň skúsiť to zastaviť,“ tvrdí Gubrud.