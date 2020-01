Počet obetí klesá aj napriek tomu, že rastie využívanie leteckej dopravy

V minulom roku zaznamenali 257 obetí takýchto nehôd, pričom v roku 2018 to bolo pre porovnanie 534.

Počet obetí stále klesá aj napriek tomu, že využívanie leteckej dopravy je prudko na vzostupe.

V roku 2019 zaznamenali 86 nehôd zahŕňajúcich veľké komerčné lietadlá, pričom osem z nich sa skončilo tragicky, uviedla holandská konzultačná spoločnosť To70. To znamená jeden fatálny let z 5,58 milióna, uvádza správa. Viac než polovicu všetkých obetí si pritom vyžiadala marcová havária Boeingu 737 Max v Etiópii, pri ktorej zahynulo 157 ľudí. V roku 2018 to bolo pre porovnanie 160 nehôd, z ktorých 13 malo fatálne následky.

Najbezpečnejším bol doteraz rok 2017, keď nezaznamenali žiadnu haváriu veľkého komerčného lietadla.