Kimovo oznámenie vyvolalo otázky, čo bude KĽDR testovať

Oznámenie severokórejského vodcu, že jeho krajina nemá dôvod predlžovať svoje moratórium na skúšky jadrových zbraní a rakiet dlhého doletu, vyvolalo otázky, k akým testom pristúpi izolovaný komunistický štát.

Severokórejské zbrojné programy sú po rokoch vývoja sú natoľko pokročilé, že je ťažko predvídať, čo sa bude testovať, povedal odborník na jadrovú stratégiu z amerického Centra Jamesa Martina, Jeffrey Lewis. Americkí vojenskí činitelia uviedli, že za jednu z najpravdepo­dobnejších možností považujú, že Severokórejci vystrelia raketu dlhého doletu. Podľa iných expertov by to mohol byť satelit, alebo by severokórejská armáda mohla nasadiť novú ponorku, ktorá ponesie balistické rakety, ktorú vyvíja, prípade nové mobilné odpaľovacie zariadenie pre svoje najväčšie raketové strely.

KĽDR urobila v decembri dva testy

„Akékoľvek testy alebo cvičenia, ktoré Severokórejci podniknú, im umožní vyvíjať zbrane, ktoré sú rýchlejšie, majú dlhší dolet, sú spoľahlivejšie a ľudia, ktorí ich obsluhujú, získajú viac skúseností so zaobchádzaní s nimi,“ pripomína Grace Liuová z Centra Jamesa Martina. Pchjongjang v decembri oznámil, že urobil dva „veľmi významné testy“ na základni Sohe, ktorú v minulosti využíval na vynášanie rakiet do vesmíru. Ich cieľom je vývoj „ďalšej strategickej zbrane“, ktorá by odrazila jadrovú hrozbu zo strany USA, uviedla KĽDR.

Hoci severokórejskí činitelia nezverejnili, čoho sa skúšky týkali, Washington a Soul sa domnievajú, že KĽDR pravdepodobne testovala nové raketové motory pre nové medzikontinentálne balistické rakety. Objavili sa rovnako špekulácie, či KĽDR vyvíja lepší raketový motor na tuhé pohonné látky. V hre je tiež možnosť, že Severná Kórea by mohla chystať atmosferický test jadrovej bojovej hlavice. Veľa analytikov to podľa Reuters považuje za málo pravdepodobné, pretože Pchjongjang by tak nahneval spojencov v Moskve a Pekingu.

Severná Kórea by mohla využiť počítačové simulácie

Odborníci sa domnievajú, že KĽDR pokračuje vo výrobe materiálu pre jadrové hlavice, zrejme si bude vytvárať ich zásoby a zároveň sa bude snažiť vyrobiť menšie. Mohla by vraj využiť počítačové simulácie pre vývoj menších a ľahších bojových hlavíc a nemusela by pristúpiť k novým jadrovým testom.

Severokórejský vodca sa tento týždeň posťažoval na „gangsterské sankcie a nátlak“, ktorým čelí jeho krajina. USA žiadajú, aby sa KĽDR vzdala vývoja jadrových zbraní, až potom chcú odvolať sankcie voči KĽDR za jej jadrové a raketové zbrojné testy. Pchjongjang žiada postupné rušenie hospodárskych sankcií výmenou za čiastočné kroky v odzbrojovacom procese. Rokovania o jadrovom odzbrojení KĽDR sú na mŕtvom bode od neúspešného summitu prezidenta USA Donalda Trumpa a vodcu Kim-čong-un vo februári 2019 v Hanoji.