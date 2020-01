História s hystériou: rusko - poľská vojna slov o vojne

Šéf sovietskej diplomacie Viačeslav Molotov v roku 1939 podpisuje dohodu o neútočení s nacistickou Treťou ríšou, za ním stojí nemecký minister zahraničných vecí Joachim von Ribbentrop, napravo od neho sa usmieva Stalin. Autor: SITA/AP

Rusko – poľský spor o výklad dejín nie je nový. Každá strana v ňom hodnotí príčiny rozpútania vojny zo svojho uhla pohľadu. Pre Varšavu je kľúčový pakt Ribbentrop-Molotov, ktorým sa v auguste 1939 nacistické Nemecko so stalinským Sovietskym zväzom dohodli na rozdelení Poľska. Len týždeň nato nemecká armáda vtrhla do Poľska a v polovici septembra obsadila Červená armáda zvyšok krajiny, čo Poliaci dodnes vnímajú ako zradné bodnutie do chrbta. Moskva ale tvrdí, že išlo iba o dôsledok mníchovskej zrady, ktorou sa už rok predtým západné mocnosti pokúsili udobriť si Hitlera obetovaním Československa.

Prvú salvu v novej slovnej vojne vystrelil šéf Kremľa Vladimir Putin. "Stalin sa nepošpinil priamymi kontaktmi s Hitlerom, kým lídri Francúzska a Veľkej Británie sa s ním stretávali a papieriky podpisovali,“ povedal na koncoročnej tlačovej konferencii. "Je pravdou, že pakt Ribbentrop-Molotov bol podpísaný aj s tajným dodatkom. Bolo to dobré alebo zlé?“ položil rečnícku otázku a ihneď dodal: "Sovietsky zväz bol posledným štátom Európy, ktorý podpísal s Nemeckom pakt o neútočení. Všetky ostatné ho podpísali už predtým, nuž čo mal Sovietsky zväz robiť? Zostať sám – jeden na jedného?“

Putin tiež tvrdil, že sovietske vojská vstúpili do Poľska až po tom, čo poľská vláda stratila kontrolu nad svojimi ozbrojenými silami a územím. Navyše pripomenul, že Poľsko samotné sa po Mníchovskej dohode podieľalo na rozdelení Československa, keď zabralo sporné územie v oblasti Tešínska.

"Antisemitská sviňa“

Do Nového roku sa Putin k tejto háklivej téme vrátil ešte v ďalších dvoch verejných vystúpeniach. V jednom z nich označil medzivojnového poľského veľvyslanca v Berlíne Józefa Lipského za "dobytok a anisemitskú sviňu“, lebo podľa archívnych záznamov, na ktoré sa ruský prezident odvoláva, vraj v roku 1938 privítal úvahy o vysídlení Židov do Afriky a sľúbil, že ak to Nemci spravia, tak Poliaci Hitlerovi vo Varšave postavia sochu.

Na obranu Lipického pred "nezodpovedným“ obvinením z antisemitizmu sa postavili šéfka poľského zväzu židovských obcí Klara Kołodziejská-Połtynová a hlavný rabín Michael Schudrich. V spoločnom článku pre denník Rzeczpospolita pripomenuli, že Poľsko v roku 1938 podporovalo vysťahovalectvo Židov v spolupráci so sionistickým hnutím, ktorému tajne poskytovalo aj vojenskú podporu, na čom sa podieľali diplomati vrátane veľvyslanca Lipického.

Kati a obete

Pokusy pripísať Poľsku spoluvinu za vojnu a obviniť ho z antisemitizmu vyvolali búrlivú reakciu. Vo Varšave si medzi sviatkami predvolali ruského veľvyslanca a tlmočili mu ostrý protest. Premiér Mateusz Morawiecki na webovej stránke vlády šéfovi Kremľa vyčítal, že falšuje históriu. "Ruský vodca si je veľmi dobre vedomý toho, že tieto obvinenia nemajú absolútne nič spoločné s pravdou a že v Poľsku nie sú žiadne pamätníky Hitlera alebo Stalina. Také pamätníky na našom území stáli len vtedy, keď ich postavili agresori a zločinci, konkrétne Tretia ríša a sovietske Rusko,“ konštatoval Morawiecki.

"Prezident Putin veľakrát klamal o Poľsku. Vždy to robil vedome. Obvykle sa to deje v situácii, keď je vláda v Moskve pre svoje činy pod medzinárodným tlakom,“ napísal v štvorstránkovom vyhlásení, s tým, že Putin podľa neho chce prekryť svoj neúspešný pokus tesnejšie si pripútať Bielorusko, ako aj predĺženie sankcií zo strany EÚ, vylúčenie ruských športovcov z olympiády a uvalenie amerických sankcií na plynovod Nord Stream 2.

„Hlboko verím, že ruský národ je národom slobodných ľudí, a že odmieta stalinizmus, aj keď sa ho vláda prezidenta Putina snaží rehabilitovať,“ zdôraznil Morawiecki. "Nemožno si mýliť katov s obeťami, vinníkov krutých zločinov s nevinným civilným obyvateľstvom a okupovanými krajinami. V mene pamiatky na obete a v mene spoločnej minulosti musíme spolu brániť pravdu,“ dodal poľský premiér.

Podporili Varšavu

Varšavu v spore s Moskvou podporili USA, Británia, Francúzsko i Nemecko. "Drahý prezident Putin, Hitler a Stalin sa tajne dohovorili na začatí druhej svetovej vojny. To je fakt. Poľsko bolo obeťou tohto strašného konfliktu,“ napísala na twitteri veľvyslankyňa Spojených štátov v Poľsku Georgette Mosbacherová.

Americkej ambasadorke pritakal aj nemecký veľvyslanec Rolf Nikel. "Pakt Molotov-Ribbentrop slúžil na prípravu zločineckej invázie nacistického Nemecka do Poľska. Sovietsky zväz sa spolu s Nemeckom zúčastnil na tomto brutálnom rozdelení Poľska,“ citovala Nikela stanica Deutsche Welle.