Expert na Blízky východ: Irán sa môže pomstiť USA aj v Európe

USA tvrdia, že smrť generála Kásema Solejmáního má odradiť Teherán od útokov na americké ciele. Teherán však sľubuje pomstu. Čo sa dá očakávať? Ďalšia eskalácia napätia, ktorá môže viesť až k vojne? Alebo to vidíte menej dramaticky?

Teherán nemá na výber. Bude musieť reagovať. Neznamená to, že to bude dnes či zajtra. Iránci sú majstri vo vedení asymetrických konfliktov, vedia, ako to robiť vo veľkom. Takže budeme svedkami odpovede. Pravdepodobne to bude útok na americký cieľ. Nemusí to byť v Iraku. Môže to byť niekde na Blízkom východe. Ale aj mimo tohto regiónu. Samozrejme, najväčšie riziko hrozí, že sa povedie zástupná vojna v Iraku. No Irán to až tak nechce. Irak je pre neho dôležitý.

Takže priamy konflikt medzi Iránom a USA neočakávate?

Princíp oko za oko vytvára riziko eskalácie napätia. Môže sa to vymknúť spod kontroly. Nemyslím si však, že Spojené štáty alebo Irán chcú priamu veľkú vojnu. Riziko je ale značné. Smrť Solejmáního sa dá prirovnať k tomu, akoby niekto zabil amerického šéfa Zboru náčelníkov štábov. Je to veľká strata pre iránsky režim.

Prečo sa Američania rozhodli práve teraz pre tento krok?

Môžeme len hádať. Amerika a Izrael mali Solejmáního na muške už dlho. Keď v roku 2008 v Damasku zabili Imáda Mugníju (vysokopostavený člen Hizballáhu, operácia vraj bola spoločnou misiou CIA a Mosadu, pozn. red.), Solejmání tam bol vraj tiež. Vtedajší americký prezident George Bush však zásah proti nemu údajne neschválil. Nielen preto, že by to malo následky. Ale nezabúdajme, že Solejmání z času na čas prispel k tomu, že iránske záujmy poslúžili americkým. Týkalo sa to boja Američanov s Talibanom v Afganistane v roku 2001. A teraz zase konfliktu s Islamským štátom (IS). V Iraku na tom spolupracovali Iránci a Američania. IS bol spoločným nepriateľom. Možno si teraz prezident Donald Trump povedal, že niečo urobí. Azda sa dal presvedčiť inými.

Povedali ste, že Irán môže zasiahnuť americké ciele mimo Blízkeho východu. Aj v Európe?

Môže to byť kdekoľvek. Irán už mal operácie v Európe či Latinskej Amerike.