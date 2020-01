Otázky a odpovede: Trump hodil dynamit do sudu s prachom

Ako Irak reagoval na zabitie elitného iránskeho generála v Bagdade?

Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí hovorí o porušení suverenity svojho štátu. Upozornil, že USA porušili podmienky dohody o pôsobení amerických vojakov v Iraku. Poukázal na to, že sa výlučne majú podieľať na výcviku príslušníkov irackých bezpečnostných zložiek a bojovať proti teroristickej organizácii Islamský štát v rámci širšej koalície. Američania majú v súčasnosti v Iraku viac ako 5-tisíc vojakov.

Čo si myslia o likvidácii generála politici Demokratickej strany v USA?

Vystríhajú, že útok by mohol viesť k eskalácia násilia v regióne. Myslí si to napríklad aj predsedníčka dolnej komory Kongresu USA Nany Pelosiová. Jeden z horúcich prezidentských kandidátov Joe Biden varoval, že Američania by sa mohli ocitnú na pokraji ďalšieho veľkého konfliktu. „Donald Trump hodil dynamit do sudu s prachom," povedal Biden, niekdajší viceprezident o rozhodnutí súčasného šéfa Bieleho domu odstrániť iránskeho generála. Bernie Sanders, ktorý sa tiež uchádza o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany, vyhlásil, že Trumpova nebezpečná eskalácia priviedla Spojené štáty k ďalšej katastrofálnej vojne na Blízkom východe.

Ako odpovedajú na zabitie svojho generála politické špičky v Iráne?

Prezident Hasan Rúhání zdôraznil, že jeho smrť posilní odpor proti Spojeným štátom. Minister obrany Amír Chátamí sa vyhráža zničujúcou odplatou: „Mučeníctvo Kásema Solejmáního prinúti Irán, aby ešte dôraznejšie čelil americkej rozpínavosti a bránila islamské hodnoty. Irán a ďalšie krajiny v regióne, ktoré sa usilujú o slobodu, sa nepochybne pomstia," uviedol Rúhání. Chátamí bol ešte ostrejší: „Za nespravodlivú vraždu Solejmáního bude nasledovať zničujúca pomsta proti všetkým, ktorí sa na jeho zabití podieľali a nesú zodpovednosť."

Ako reagoval Izrael?

Armáda židovského štátu bola uvedená do pohotovosti, pretože z Teheránu sa ozývajú vyhrážky nielen na adresu USA, ale aj Izraela (Irán stále neuznáva jeho existenciu). Izrael sa môže obávať odvetného iránskeho útoku zo severe, čiže zo Sýrie, kde má Irán svoje vojenské oddiely, alebo aj zo strany Libanonu, kde pôsobí radikálne hnutie Hizballáh, ktorého bojovú časť Irán vyzbrojuje. Izrael už uzavrel pre turistov horu Hermon na Golanských výšinách, ktorá bola v minulosti zasiahnutá raketami odpálenými zo Sýrie.