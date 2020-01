Kto zradil generála, ktorého dal zabiť Trump?

Office of the Iranian Supreme Leader

Otázka znie, kto zradil vplyvného veliteľa iránskych revolučných gárd. Niekto z jeho okolia? Alebo nejaký cenný zdroj z Iraku? Ešte jedna vec – získali vo Washingtone informácie o Solejmáním vlastnou spravodajskou cestou, alebo im ich poskytli izraelské tajné služby? Server TRTWOLRD poukázal na to, že iránsky generál sa držal v ústraní a pri cestovaní dbal na veľké bezpečnostné opatrenia. Vedelo sa o ňom tiež to, že iba málo jeho spolupracovníkov poznalo jeho najbližšie cestovné plány. Nakoniec mu to nepomohlo, zabila ho paľba z dvoch amerických dronov značky MQ-9 Reaper, keď sa jeho malá autokolóna presúvala po prílete na bagdadskom letisku.

Denník New York Times pripomenul, že sledovanie Solejmáního patrilo medzi priority USA aj židovského štátu. „Pri uskutočnení nočného útoku v Bagdade sa čerpalo z veľmi utajovaných informácií od informátorov, z elektronického odpočúvania a sledovania, zo správ o jeho lietadle,“ napísali tieto noviny s odvolaním na aktívnych aj niekdajších spravodajských dôstojníkov.

Skutočnosť, že Pentagon išiel na istotu (alebo si bol takmer istý), naznačuje aj pravidlo, ktoré Biely dom musí dodržiavať. Prezident Donald Trump totiž môže nariadiť útok dronom jedine v prípade, keď je takmer nespochybniteľné, že mázasiahnuť správny cieľ.

Američania majú v regióne tri letecké základne, odkiaľ dva drony, čo zlikvidovali Solejmáního, mohli vzlietnuť. Jedna je v Katare, druhá v Spojených arabských emirátoch, tretia v Kuvajte. TRTWORLD zauvažoval, že stroje možno leteli z Kuvajtu: „Je to stadiaľ 570 kilometrov, MQ-9 Reaper má dolet viac ako 1800 kilometrov, najvyššiu rýchlosť dosahuje 480 km/h.“

Špekuluje sa, že Solejmání možno neletel do Bagdadu z Teheránu, odkiaľ by to mal dve a pol hodiny, lebo sa nedá vylúčiť, že do lietadla nastúpil niekde inde. Mohla to byť Sýria, prípadne Libanon. Portál Middle East Eye s odvolaním na nemenovaný zdroj tvrdí, že letel zo sýrskeho Damasku s tým, že so sprievodom využil pravidelnú leteckú linku spoločnosti Cham Wings. „Lietadlo malo pristáť v Bagdade o 23:20, ale z neznámych dôvodov sa jeho prílet oneskoril na 00:28, ako vyplýva z verejných údajov aeroliniek Cham Wings,“ uviedol Middle East Eye.

Na Solejmáního s jeho ľuďmi čakali na letisku v Bagdade dve autá – Hyundai Starks a Toyota Avalon. Keď sa malá autokolóna pohla, dva americké drony zaútočili. Bol to veľmi rýchly zásah, ktorý trval len niekoľko sekúnd, vyplýva zo zistení Middle East Eye: „Prvá raketa trafila Hyundai Starks, ktorý bol vo vzdialenosti 100 až 120 metrov od druhého vozidla. Druhá raketa tesne minula Toyotu Avalon, ktorá zrýchlila. Tretia raketa ukončila prácu.“