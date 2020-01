Posol smrti z nebies. Iránskeho veliteľa zabil novodobý postrach

Pri odstránení Iránca boli nasadené dva stroje MQ-9 Reaper. Vypálili tri rakety, dve smrteľne zasiahli obidve autá, ktoré sa presúvali na bagdadskom letisku.

Bezpilotné lietadlo MQ-9 Reaper je vylepšením svojho predchodcu MQ-1 Predator. Na jeho vývoj sa vynaložilo v prepočte približne 1,6 miliardy eur. Jeden kus stojí okolo 16 miliónov eur, čo je veľmi výhodná cena pri porovnaní s drahými pilotovanými bojovými lietadlami.

Američania zaradili MQ-9 Reaper do svojich vzdušných síl na jar 2007. Začali ho používať v Afganistane, kde sa im osvedčil ako dron s bombami a s raketami navádzanými laserom. Stroj sa využíva aj na prieskumné lety.

V júni 2017 zažil bojový debut najnovší variant MQ-9 Reaper Block 5. Likvidoval pozície členov teroristickej organizácie Islamského štátu. Jedna bomba adve rakety typu vzduch-zem zničili dve opevnené bojové pozície, dve vozidlá a jeden mínomet.

MQ-9 Reaper má dĺžku 11 metrov, rozpätie krídiel je zhruba 20 metrov. Vysoký je 3,8 metra. Používa jeden turbovrtuľový motor. Dosahuje maximálnu rýchlosť 482 km/h. Dolet má viac ako 1850 kilometrov. Vo vzduchu vydrží pri prieskumnej misii 30 hodín, s plnou výzbrojou je to 14 hodín.

Server Washington Examiner označil tento stroj za najobávanejší dron na celom svete. Americká armáda si ho na svojej webovej stránke pochvaľuje ako efektívneho pomocníka v bojových operáciách, pretože má dlhý výdrž vo vzdušnom priestore a vynikajúco zasahuje pohybujúce sa ciele. „Je to ideálny nástroj v prostredí, kde existuje nízky stupeň ohrozenia," povedal pre Washington Examiner bývalý americký vojenský pilot John Venable. Môže ísť zvlášť o terén, kde sa predpokladá, že nepriateľ nedisponuje účinnou protivzdušnou obranou.

MQ-9 Reaper je vybavený najlepšou technikou. Ide nielen o bomby a rakety navádzané laserom, ale aj o infračervené senzory a kamery, ktoré umožňujú podnikať efektívne útoky. Názov rakiet, ktoré odpaľuje, vystihuje jeho silu: Hellfire, čo sa dá preložiť ako pekelný oheň. Je to raketa, ktorá dokáže zničiť dokonca tank.

Vojenský analytik Sebastien Roblin na portáli Forbes upozornil na to, že v prípade zabitia Solejmáního použili Američania ešte lepšiu muníciu, ako je Hellfire. Poukázal na to, že zbraň typu pekelného ohňa váži v rôznych variantoch 45 až 50 kilogramov. „Na fotografii úlomku jednej rakety z bagdadského letiska je napísané, že má hmotnosť 52 kilogramov," uviedol Roblin. Podľa neho by malo ísť o najnovšiu raketu typu AGM. Táto novinka zvláda robiť vyhýbajúce sa manévre po jej odpálení.

Nový typ rakety, ktorou pravdepodobne zabili Solejmáního, má dosť vysokú cenu – jeden kus stojí v prepočte viac ako 230-tisíc eur. Cieľ dokáže zasiahnuť zo vzdialenosti viac ako šesť kilometrov. Supermoderná technika pritom tejto rakete umožňuje, aby trafila nepriateľa aj v ťažko viditeľnom prostredí – či už v hmle alebo v zadymenej oblasti.

Analytik Roblin napísal, že americká armáda si objednala u výrobcu približne 20-tisíc kusov týchto rakiet. Väčšinu pre bojové vrtuľníky, ostatné do výzbroje dronov MQ-9 Reaper. Pentagon údajne v decembri minulého roku požiadal zbrojovku Lockheed, aby zdvojnásobila mesačnú produkciu z 50 kusov na 100.