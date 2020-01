Slovenských vojakov premiestnili z Iraku. NATO sťahuje časť personálu

Video: Pozrite si, aký pozdrav poslali ešte počas vianočných sviatkov siedmi slovenskí vojaci z misie NATO v Iraku.

„Vzhľadom na aktuálnu situáciu v Iraku, ktorá viedla k pozastaveniu aktivít výcvikovej misie NATO, prebehla dočasná relokácia siedmich slovenských vojakov mimo územia Iraku v súlade s bezpečnostnými pravidlami,“ uvádza sa v stanovisku predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer). Následné kroky budú podľa úradu vlády realizované po konzultácii so spojencami.

Premiér avizoval možný presun vojakov už v pondelok, keď tlmočil stanovisko veľvyslancov členských krajín NATO. Vtedy avizoval, že všetci príslušníci výcvikovej misie sú v bezpečí.

Hovorkyňa ministerstva obrany SR Danka Capáková uviedla, že ministerstvo obrany je o celej aktivite informované a celú situáciu monitoruje. „Slovenskí vojaci sú aktuálne v poriadku a plnia úlohy v súlade s rozhodnutím velenia misie. Rezort je v pravidelnom kontakte s veliteľom slovenských vojakov. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné poskytnúť bližšie informácie,“ uzavrela Capáková.

NATO stiahne časť personálu

Severoatlantická aliancia v utorok oznámila, že stiahne z Iraku časť svojho personálu. Dôvodom je zvýšené nebezpečenstvo a možné akty pomsty, ktoré hrozia po tom, ako Spojené štáty koncom minulého týždňa zabili iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního.

V tlačovej správe NATO sa uvádza, že dočasné stiahnutie vojakov z výcvikovej misie je nutné, lebo ich bezpečnosť je „prvoradá“. Americké jednotky a tiež vojaci spojencov z NATO v Iraku sa obávajú, že by sa mohli stať terčom útokov zo strany Iránu alebo spojeneckých irackých šiitskych milícií ako odvety za zabitie Solejmáního, ktorý riadil vojenské a polovojenské operácie vo viacerých krajinách na Blízkom východe.

Tlačová agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila, že iránski vodcovia prisahali pomstu za Solejmáního smrť, a to „v čase a na mieste, ktoré si sami vyberú“.

NATO už v sobotu, deň po útoku na iránskeho generála, oznámilo, že zmrazilo činnosť svojej výcvikovej misie v Iraku, ktorá zahŕňa približne 500 inštruktorov a školiteľov z viacerých členských krajín Aliancie.

Podľa údajov NATO bola časť personálu výcvikovej misie presťahovaná do iných častí Iraku a aj mimo tejto krajiny a misia by mala pokračovať na nových miestach, len čo to situácia umožní. Predstavitelia Aliancie však nespresnili, koľko personálu presunuli ani na ktoré základne v iných častiach Iraku či za jeho hranicami.

Výcviková misia NATO v Iraku je samostatná operácia, oddelená od vojenského nasadenia protidžihádistickej koalície pod vedením Spojených štátov. Medzinárodná koalícia má na základniach po Iraku umiestnených 5 200 vojakov.

Odchádzajú i nemeckí a chorvátski vojaci

Štrnásť chorvátskych vojakov pôsobiacich v Iraku presunuli do Kuvajtu v čase napätia na Blízkom východe. Oznámilo to v utorok chorvátske ministerstvo obrany s tým, že ďalšie kroky Záhreb podnikne v konzultácii so spojencami v NATO.

Nemecko z bezpečnostných dôvodov zase stiahne časť svojich vojakov z Iraku a presunie ich do Jordánska a Kuvajtu. Ministerstvá obrany a zahraničia o tom podľa verejnoprávnej televízie ARD v pondelok neskoro večer informovali poslancov.

Spolková republika má teraz v Iraku okolo 120 vojakov. Chystaný krok je reakciou na vyhrotenie situácie v regióne po útokoch na spojenecké jednotky a zabitie veliteľa iránskych jednotiek Kuds Solejmáního Spojenými štátmi.

V liste zákonodarcom sa píše o „dočasnom zúžení“ nemeckej vojenskej prítomnosti v Iraku. Týkať sa má predovšetkým dvoch miest – Bagdadu a základne Tádž severne od hlavného mesta. Celkovo sa na nich nachádza okolo 30 nemeckých vojakov. „Tu nasadení vojaci budú v blízkej dobe presunutí do Jordánska a Kuvajtu,“ napísala dvojica ministerstiev poslancom.

O zhruba 90 vojakoch, ktoré má Nemecko v prevažne kurdskej severnej časti Iraku, sa v liste nepíše. V tomto regióne je zatiaľ situácia relatívne pokojná.

Nemecko už v pondelok dalo najavo, že svojich vojakov v Iraku nenechá proti vôli tamojšej vlády. Bude akceptovať akékoľvek jej rozhodnutie v tejto otázke. Pre to, aby krajinu opustili zahraničné jednotky, sa už vyslovil iracký parlament, a to práve v reakcii na zabitie Solejmáního, ktorého usmrtili americké rakety v piatok pri letisku v Bagdade.

Konečné rozhodnutie je však na irackej vláde. Ak by rozhodla rovnako, nemecký minister zahraničia Heiko Maas sa obáva toho, že by sa nestabilita v krajine ešte zvýšila a hrozil by návrat takzvaného Islamského štátu.

Aj Rumunsko, ktoré má v misii NATO 14 vojakov, ohlásilo, že budú presunutí na iné miesto. Z vyhlásenia ministerstva obrany vyplýva, že dôvody sú bezpečnostné, ale nie to, či Rumuni z Iraku odídu, alebo budú pôsobiť na inej základni ako doteraz.

Kanada dočasne presunie časť svojich jednotiek

Časť z približne 500 príslušníkov kanadských ozbrojených síl, ktorí sú momentálne nasadení v Iraku, sa v reakcii na narastajúce napätie v regióne presunie do susedného Kuvajtu. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie kanadského náčelníka generálneho štábu generála Jonathana Vancea o tom informovala agentúra AFP.

Vance oznámil „operačnú prestávku“ časti kanadského kontingentu v Iraku v liste adresovanom rodinám vojakov, ktorých sa nariadenie o presune týka. „V najbližších dňoch bude na základe plánovania koalície (bojujúcej proti IS) a NATO časť našich vojakov dočasne presunutá z Iraku do Kuvajtu. Skrátka, robíme to, aby sme zabezpečili ich bezpečnosť a ochranu,“ napísal náčelník generálneho štábu v liste rodinám, ktorý zverejnil na Twitteri.

Francúzsko neplánuje stiahnuť svojich vojakov

Francúzsko zatiaľ nemá v úmysle stiahnuť svojich vojakov pôsobiacich v Iraku v čase napätia na Blízkom východe, ktoré eskalovalo po zabití popredného iránskeho generála pri americkom útoku v Bagdade. Informovali o tom v utorok agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z francúzskej vlá­dy.

Francúzska ministerka obrany Florence Parlyová na Twitteri uviedla, že po udalostiach v Bagdade Francúzsko posilnilo bezpečnosť svojich 160 vojakov pôsobiacich v Iraku. Zapakovala, že prioritou Paríža zostáva boj proti militantom zo skupiny Islamský štát (IS), ktorí sa v tejto oblasti znova zjednocujú. „V tomto kontexte Francúzsko vyzýva Irán, aby neprispel k eskalácií a aby sa vrátil k úplnému dodržiavaniu jadrovej dohody (z roku 2015),“ dodala ministerka.

Príslušný nemenovaný zdroj potvrdil, že Francúzsko neplánuje odsun svojich vojakov z Iraku. Francúzsko poskytuje výcvik i logistickú podporu irackým a kurdským silám, ktoré sú súčasťou koalície bojujúcej proti IS v krajine.

Ako píše AFP, budúcnosť tejto koalície je neistá po nálete amerického dronu, ktorý neďaleko medzinárodného letiska v irackom hlavnom meste Bagdad minulý týždeň cielene usmrtil iránskeho vplyvného generála Kásema Solejmáního. K zmätku prispeli aj správy svetových médií, že americké ministerstvo obrany mylne informovalo irackú vládu, že americké jednotky sa pripravujú na odchod z krajiny.

Celkovo má Francúzsko na Blízkom východe približne 1 000 svojich vojakov v rámci operácie s krycím názvom Chammal, francúzskej zložky koalície bojujúcej proti Islamskému štátu.