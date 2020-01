Zmení Trumpov vražedný rozkaz svet na nepoznanie?

Po smrti iránskeho generála Kásema Solejmáního, ktorého rozkázal zabiť americký prezident Donald Trump, by sa svet mohol zmeniť na nepoznanie. Teherán totiž sľubuje Washingtonu krutú odplatu a keby sa Irán naozaj rozhodol tvrdo pomstiť, USA sa určite silno revanšujú, čo by malo nedozerné následky. Slovensko by na ich konflikt nepochybne doplatilo okrem iného aj raketovým zdražením ropy. Mimochodom, jej cena je už teraz na osemmesačnom maxime.

Irán sa stal po dlhých rokoch prvou krajinou vo svete, ktorá sa Spojeným štátom vyhráža, že stopercentne udrie na ich ciele. „Odpoveď bude istotne vojenská a proti vojenským miestam,“ zdôraznil pre stanicu CNN Hassan Dehghán, vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího.

Trump varoval, že akákoľvek agresia proti USA povedie k veľkej odvetnej akcii. Upozornil, že si už vyhliadol viac ako 50 možných terčov v Iráne. Teherán môže uskutočniť kybernetické útoky alebo v horšom prípade použiť zbrane. Irán by napríklad mohol raketami zaútočiť na americké lode v Perzskom zálive. „Riskoval by zničujúcu odpoveď. Iránske rafinérie na pobreží by boli ľahkým cieľom pre veľkú bojovú silu USA v zálive,“ uviedla stanica BBC. Keby sa rozhorel ťažký konflikt so špirálou násilia, poznačilo by to celý svet.