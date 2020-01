Slovenskí vojaci opustili Irak, aj iné štáty svojich presúvajú

Všetci siedmi slovenskí vojaci odišli z Iraku, domov sa však zatiaľ nevracajú. Po dočasnom pozastavení výcvikovej misie na žiadosť irackého parlamentu mali byť premiestnení do Kuvajtu. Ich prípadný návrat do vlasti by mal vzísť z rozhodnutia Severoatlantickej aliancie, vynútiť si ho však môžu aj poslanci Národnej rady, ktorí by mohli už o dva týždne hlasovať o ich trvalom stiahnutí.