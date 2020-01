Kubiš: Svinstvo na Slovensku ma šokovalo, chliev treba vyčistiť

Ján Kubiš bol slovenským ministrom zahraničných vecí od júla 2006 do januára 2009 v prvom kabinete Roberta Fica, ktorý bol zložený zo Smeru, SNS a HZDS. V súčasnosti riadi Úrad špeciálneho koordinátora OSN pre Libanon. Predtým Kubiš šéfoval misiám Organizácie Spojených národov v Afganistane a v Iraku.

Aký vývoj očakávate po zabití iránskeho generála Kásema Solejmáního Američanmi?

Ide o významnú eskaláciu napätia medzi USA a Iránom, ktorá bude mať širšie bezpečnostné, politické a hospodárske následky aj mimo regiónu. Okrem iného očakávam významný vplyv na vzťahy Iraku s USA, kroky, ktoré zásadne sťažia a možno až znemožnia vojenskú prítomnosť Spojených štátov v Iraku, čo môže mať dosah na vývoj v Sýrii. Napriek vyjadreniam, že odpoveď nielen Iránu, ale aj síl, ktoré s ním spolupracujú v regióne, bude razantná a, ako oni hovoria, spravodlivá a dotkne sa záujmov USA vo svete, väčšina analytikov stále vylučuje širší vojenský konflikt.

Aké základné trendy vývoja vidíte na Blízkom východe?

Začnem v Libanone. Sám seba nedefinujem ako optimistu alebo pesimistu, ale chcem dúfať, že súčasné protesty v krajine predsa len trochu prebudili politické špičky v krajine. Tie si musia uvedomiť, že jednoducho nie je možné úplne zaznávať mohutné hnutie vlastných občanov. Ide o demonštrácie, ktoré sa dotýkajú budúcnosti krajiny. Na čele protestov sú mladí ľudia a ženy. Je to signál, že sa nedá pokračovať až v zdegenerovaných politických postupoch, ktoré priviedli krajinu tam, kde je. Chcem veriť, že Libanon ukáže cestu, ako sa zmeny dajú robiť pokojným spôsobom a postupnými, ale veľmi jasnými a razantnými krokmi. Bohužiaľ však vývoj v regióne nevidím ružovo. Keď začne ešte viac vybuchovať Blízky východ, tak môžeme počítať s migráciou miliónov ľudí, čo bude mať politické, bezpečnostné aj hospodárske dosahy. K tomu sa dajú prirátať zmeny klímy, nedostatok vody a podobne. Jediným východiskom je, že politické elity pochopia, že masy ľudí okolo nich sú stále viac sklamané. Protestujúci v Libanone aj v Iraku hovoria, že im ukradli budúcnosť. Odkazujú politikom, že ju chcú späť, preto sa snažia veci pokojným spôsobom zmeniť. Som však smutný a rozčarovaný z toho, že v Iraku už počas demonštrácií zahynulo okolo 500 ľudí, vrátane príslušníkov bezpečnostných síl, a je 16– až 18-tisíc zranených. Našťastie, Libanon je iný. Mali by sme s predstaviteľmi krajín Blízkeho východu komunikovať bez zasahovania do ich záležitostí tak, aby brali do úvahy záujmy budúcich generácií. Ale musíme to robiť aj my doma. Na Slovensku sa blížia voľby a zatiaľ nemám výrazný dojem, že by naše politické špičky otvorene rozmýšľali. Je potrebné zaviesť mnohé zmeny a vyriešiť problémy s korupciou a praktikami, o ktorých sme sa s obrovským zhrozením dozvedeli, ako je komunikácia pána Kočnera s rôznymi aktérmi.

Čo to znamená pre Slovensko?

Šokovalo ma to. Zavolali ma do vlády ako technokrata, pôsobil som v nej týmto spôsobom, ale v takej pozícii pracujete aj politicky. Bol som ministrom dva roky a vedel som, že odídem, lebo som nechcel byť súčasťou istých praktík. Koalícia bola zložená z jednej neznámej, ktorá sa však rýchlo prispôsobila štýlu dvoch známych politických síl, s ktorými vládla. Stačí sa pozrieť na niektorých vtedajších pánov ministrov, ktorí boli ako biele kone, a dnes sedia za mrežami. Niečo som očakával, niečo som videl, niečo som tušil, ale to svinstvo, čo teraz vyplávalo na povrch, ma šokovalo a urazilo. Domnievam sa preto, že zmena je absolútne nevyhnutná. Aká bude, to neviem. Na to dajú odpoveď ľudia. Zároveň si netreba myslieť, že tí, čo najviac kričia, dávajú najlacnejšie sľuby a ponúkajú radikálne a extrémne riešenia, sú schopní ich aj zrealizovať. Ale zmena je nutná. Prepáčte, že to tak poviem, ale je potrebné vyčistiť ten chliev. Začína sa to od špičiek. Vyšetrujúce a súdne orgány by mali rozmotať klbká vzťahov a v týchto inštitúciách by mali nastať samočistiace kroky, ktoré dnes už aj niekde vidíme. Ešte raz, bol to pre mňa šok. Znamená to, že je najvyšší čas to vyčistiť a nastal čas na zmenu. Ale na zodpovednú zmenu.

