Le Drian: Irán môže do dvoch rokov vyvinúť jadrovú zbraň

Pokiaľ bude Irán pokračovať vo vypovedaní medzinárodnej jadrovej dohody z roku 2015, mohol by do jedného až dvoch rokov byť schopný vyvinúť jadrovú zbraň. Podľa agentúry Reuters to dnes povedal francúzsky minister zahraničia Jean-Yves Le Drian. Zdôraznil pritom, že to nepripadá do úvahy.