Odborník na Blízky východ: Zničené lietadlo oslabuje Irán vo vojne slov

Ak Irán zostrelil ukrajinské lietadlo, hoci ešte nepoznáme všetky detaily, čo to znamená pre krízu Teherán – Washington?

V prvom rade si stále musíme počkať na potvrdenie toho, čo sa stalo. Irán zatiaľ odmieta, že by lietadlo zostrelila jeho raketa. Keby to však tak aj bolo, myslím si, že k tomu došlo omylom. Nebolo by to prvý raz, keď sa niečo také stalo vo vzťahoch USA – Irán. Spojené štáty omylom v roku 1988 zostrelili iránske civilné lietadlo a zahynulo 290 ľudí. Bola to chyba. Čo vieme o súčasnom incidente, je, že Iránci štyri hodiny predtým raketami útočili na vojenské základne v Iraku. Boli v pozore, keď mohli očakávať odpoveď Američanov. Irán však mal uzavrieť svoj vzdušný priestor.

Tragédia by sa nestala.

To lietadlo nikdy nemalo odletieť. Bol to iránsky omyl a je to v podstate jednoznačné. Dokonca aj v prípade, že stroj nikto nezostrelil, že to bola technická chyba, lietadlo sa nemalo dostať do vzduchu. V situácii, v ktorej Irán bol, to bolo riziko. Je možné, že Teherán mal protiletecké systémy v automatickom režime. Čo by bol ďalší dôvod, aby Irán uzavrel vzdušný priestor. Keď sa skutočne ukáže, že stroj zostrelili, Teherán bude tvrdiť, že to bol omyl. Je možné, že Američania potom budú tlačiť Irán do kúta s tým, že je to teroristický štát a že tragédia potvrdzuje, že je potrebné venovať pozornosť raketovému programu krajiny. Pre Irán je to zlá správa. Nemyslím si, že to zásadne mení vyznenie krízy, ale vo vojne slov teraz získava prevahu Washington.

Odvádza to pozornosť od debaty, že zabitie Solejmáního nebolo v súlade s medzinárodným právom?

Ani nie. Videli ste, ako kanadský premiér Trudeau reagoval na otázku, či sú USA zodpovedné za vytvorenie situácie, v ktorej ukrajinské lietadlo padlo. Predseda vlády neodpovedal áno alebo nie. Teraz parafrázujem, ale v zásade vyhlásil, že je potrebné poznať všetky fakty a potom môžeme hovoriť o vine. Preto si myslím, že pád lietadla úplne neprehluší debatu o legálnosti zásahu proti Solejmánímu. Možno k nej dokonca prispeje.