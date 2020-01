Taiwan vo voľbách rozhoduje aj o Číne

Horšie vzťahy

Tsai prvý raz zvolili v roku 2016. Milovníčka mačiek znova kandiduje ako predstaviteľka Demokratickej progresívnej strany (DPP). Čína si na Taiwan, ktorý v tejto chvíli uznáva 15 štátov sveta, dlhodobo robí nároky. Peking neskrýva svoju nevôľu nad tým, že Tsai je oveľa kritickejšia ku komunistickému režimu ako jej hlavný rival Chan Kchuo-jü zo strany Kuomintang. No napriek drsnej rétorike a snahe podkopať pozície Tsai sa nezdá, že by Čína bola ochotná siahnuť až k priamemu použitiu sily, aby si Taiwan viac pripútala.

"Vzťahy sú horšie, ľudia sa navštevujú menej, ekonomika Taiwanu je slabšia asi aj pre bojkot Číny. Pravdepodobnosť, že dôjde k vojne, je však stále veľmi malá. A nezávislosť Taiwanu je nemožná,“ reagoval pre Pravdu politológ Nathan Liu z Ming Čchuanovej univerzity v Tchaj-peji. Pred dnešnými voľbami podľa prieskumov Tsai jasne vedie. Viaceré výskumy jej predpovedajú zisk približne 50 percent hlasov. Chana by mohlo podporiť okolo 20 percent voličov.

"Tsai by skutočne mala vyhrať voľby. No úplne istí si nemôžeme byť. Okrem toho DPP môže mať problém s udržaním si väčšiny v parlamente. Šance Demokratickej progresívnej strany však zlepšili protesty v Hongkongu,“ pripomenula expertka na taiwanskú politiku Wang I-tching z Národnej Cheng Kung Univerzity.

Ešte na jeseň v roku 2018 to vyzeralo tak, že Tsai vydrží v prezidentskom úrade iba jedno volebné obdobie. Jej DPP jasne prehrala lokálne voľby. Tsai potom odstúpila ako líderka strany. Hoci to nie je jediný faktor, prezidentku z náručia politickej smrti vytrhli udalosti v Hongkongu. Dlhotrvajúce protesty v mestskej enkláve proti zvyšovaniu vplyvu Pekingu mali priamy dosah na politické dianie na taiwanskej politickej scéne.

"Minulý rok čínsky líder Si Ťin-pching varoval Taiwan, že použije všetky nevyhnutné prostriedky na zjednotenie. Tsai sa však jednoznačne stavia proti projektu jedna krajina, dva systémy. Dianie v Hongkongu viedlo ľudí na Taiwane, najmä mladú generáciu, k tomu, že si uvedomili, že domáca suverenita je podmienkou pre zachovanie demokracie a slobody. Okrem tohto vonkajšieho vývoja DPP posilnila snahy týkajúce sa riešenia problémov s falošnými správami a dezinformáciami, ktoré podľa všetkého šíri Čína,“ povedala Wang.

Zachovanie demokracie

Za Tsai sa Taiwan stal prvou ázijskou krajinou, ktorá odobrila manželstvá homosexuálov. Vyvolalo to však aj protesty časti spoločnosti, podobne ako nepopulárne dôchodkové reformy. "Keď Tsai naozaj vyhrá voľby, bude to znamenať, že Taiwanci si chcú skutočne zachovať demokratický systém a odmietajú akúkoľvek formu zjednotenia s Pekingom. Tiež to bude všeobecné potvrdenie politiky, ktorú robí DPP. V porovnaní s Kuomintangom sú jej pozície liberálnejšie a progresívnejšie,“ tvrdí Wang.

Podľa experta na Taiwan Leva Nachmana sa dá povedať, že prípadné znovuzvolenie Tsai je veľmi stabilným variantom pre Čínu. "Prezidentka podporuje zachovanie súčasného stavu, nechce nič zásadné meniť na formálnom štatúte Taiwanu. Pre Peking je to v skutočnosti dobrá správa, lebo to môže znamenať, že Taiwan bude ďalšie štyri roky fungovať ako doteraz. Je jasné, že čínsky režim Tsai nemá rád. Bude sa ju snažiť pri každej príležitosti potrestať. Z praktického hľadiska by však pre Peking bolo oveľa horšie, keby si Taiwan zvolil niekoho, kto naozaj chce nezávislosť,“ pripomenul pre Pravdu Nachman.