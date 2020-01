Jedného zabili, druhý unikol. USA chceli dostať aj iného veliteľa

Napísal to v piatok denník The Washington Post s odvolaním sa na informácie nemenovaných amerických predstaviteľov. Veliteľa Abdarrezu Šahláího, ktorý riadi sily Kuds v Jemene a financuje ich, sa podľa amerického denníka nepodarilo zabiť.

Neúspešná operácia môže naznačovať, že vláda prezidenta Donalda Trumpa operáciou proti Solejmánímu nesledovala len cieľ odvrátiť nové útoky na Američanov, ako Washington tvrdí, ale chcela zasiahnuť celé vedenie iránskych revolučných gárd, uviedol americký denník. Útok proti Šahláímu je stále prísne tajný, americkí činitelia odmietajú o operácii hovoriť okrem priznania, že zlyhala, píše sa v článku.

Pentagon monitoroval priebeh oboch útokov a chystal sa o nich informovať zároveň, ak by boli úspešné. Útoky na Solejmáního a Šahláího boli naplánované súčasne, ale jemenská akcia nebola pre nezdaru oznámená. To neznamená, že sa nemôže v budúcnosti opakovať, povedali denníku The Washington Post jeho zdroje.

Šahláího považuje americká vláda za veľmi mocného protivníka. V decembri ponúklo americké ministerstvo zahraničia za informácie o jeho osobe 15 miliónov dolárov.

Podľa amerických predstaviteľov je Abdarrezá Šahláí, ktorý sa narodil okolo roku 1957, spojený s útokmi proti americkým vojakom v Iraku, menovite s akciou z roku 2007, pri ktorej bojovníci milícií podporovaných Iránom uniesli a zabili päť amerických vojakov v irackom meste Karbalá.

Prečo operácia proti Šahláímu zlyhala, nie je podľa washingtonského denníku jasné. Ministerstvo zahraničia ani Biely dom nechcú záležitosť komentovať.