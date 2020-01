Silná Iránka ukázala režimu chrbát

Pre Irán je to podobný úder, ako keď z komunistického Československa svojho času ušla tenistka Martina Navrátilová. Jediná Iránka, ktorej sa kedy podarilo vybojovať olympijskú medailu, oznámila, že natrvalo opúšťa krajinu.

Kimiu Alizadehovú v Iráne oslavovali ako národnú hrdinku, keď na olympiáde v Riu de Janeiro získala v taekwonde bronz. Vtedy 18-ročná juniorská majsterka sveta po víťazstve v malom finále padla na kolená, pobozkala tatami a nadšene mávala iránskou vlajkou.

Mladá športovkyňa, prezývaná Cunami, si získala srdcia miliónov fanúšikov. Dočkala sa uznania i zo strany vlády, a to napriek tomu, že fundamentalistický režim považuje kórejské bojové umenie za nedôstojné, pretože sa vraj nepatrí, aby žena na verejnosti rozťahovala nohy.

„Dovoľte mi začať s pozdravom, rozlúčkou, kondolenciou,“ napísala 21-ročná športovkyňa na Instagrame v statuse, ktorým vysvetlila, prečo sa rozhodla odísť. Chýry o jej emigrácii do Holandska sa začali šíriť už koncom minulého týždňa, šéf národného zväzu taekwonda však tvrdil, že do cudziny odišla len ako turistka a cestu jej zaplatila iránska vláda. Alizadehová to na sociálnej sieti poprela a v čase, keď po zostrelení ukrajinského civilného lietadla v Iráne pokračujú pouličné protesty podrobila režim tvrdej kritike.

„Ako ma poznáte? Len tak, ako ste ma videli v televízii. Nuž, dovoľte, aby som sa predstavila (…). Som jednou z miliónov žien, s ktorými sa roky zahrávajú. Vzali ma tam, kam chceli. Obliekala som sa tak, ako mi povedali. Všetko som zopakovala, čo mi prikázali. Využili ma, kedy len chceli. Nebola som pre nich dôležitá. Na nikom im nezáleží, všetci sú iba nástrojmi v ich rukách,“ napísala podľa CNN s tým, že všetky jej úspechy si prisvojovali tí, ktorí stáli nad ňou.

Alizadehová potvrdila, že z Iránu odchádza z politických dôvodov. „Nechcem už viac sedieť pri stole lží, pokrytectva, nespravodlivosti a podlízačstva. Nechcem byť súčasťou režimu korupcie a klamstva. Moja nepokojná duša je nezlučiteľná s vašimi špinavými hospodárskymi väzbami a politickými záujmami. Jediné, čo ma zaujíma, je, aby som sa mohla venovať taekwondu a aby som mohla žiť bezpečne, zdravo a šťastne,“ zdôraznila.

Pripustila, že toto rozhodnutie sa jej prijímalo ťažšie, ako keby mala vybojovať zlatú olympijskú medailu. "Zostávam dcérou Iránu, nech som kdekoľvek,“ dodala bez toho, aby spresnila, či je ochotná tento rok svoju vlasť reprezentovať na tokijskej olympiáde.

Emigráciu Alizadehovej, ktorú BBC minulý rok zaradilo medzi stovku najvplyvnejších a najinšpiratív­nejších žien planéty, označilo Ministerstvo zahraničných vecí USA za dôsledok útlaku žien teheránskym režimom. „Irán bude aj naďalej strácať silné ženy, ak sa nenaučí dať im moc a podporovať ich,“ vyhlásila hovorkyňa amerického rezortu diplomacie Morgan Ortagusová.