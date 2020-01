Reprieve: Saudská Arábia minulý rok popravila 184 ľudí

Saudská Arábia vlani popravila 184 ľudí, čo je najviac za posledných šesť rokov. Informovala o tom dnes britská organizácia na ochranu ľudských práv Reprieve, podľa ktorej je to pre kráľovstvo nový "pochmúrny míľnik".

Vlani bolo v krajine popravených 88 občanov Saudskej Arábie a 90 cudzincov, v ďalších šiestich prípadoch je občianstvo nejasné, upozornila Reprieve s tým, že ide o čísla oficiálne oznámené saudskoarabskou tlačovou agentúrou. Tridsaťsedem odsúdených pritom bolo popravených vlani za jediný deň, a to 23. apríla, pričom traja z nich trestný čin spáchali ako deti, uviedla Reprieve.

„Toto je ďalší pochmúrny míľnik Saudskej Arábie (korunného princa) Muhammada bin Salmána. Vládcovia kráľovstva si evidentne myslia, že môžu úplne beztrestne bagatelizovať medzinárodné právo, keď sa im to hodí,“ uviedla šéfka Reprieve Maya Foaová.

Reprieve zároveň citovala staršie slová korunného princa Muhammada bin Salmána z rozhovoru z roku 2018, v ktorom povedal: „Pokúsili sme sa minimalizovať (trest smrti)…a domnievame sa, že to potrvá rok, možno trochu dlhšie, než to dokončíme. Nerobíme to na 100 percent, ale znížime (počty popráv) vo veľkom“.

Cesta liberalizácie?

Napriek tvrdeniu korunného princa, ale počet popráv v kráľovstve vzrástol, uviedla Reprieve. Hoci Saudská Arábia začala cestu liberalizácie, naďalej čelí obvineniam z porušovania ľudských práv vrátane väznenia kritikov, obmedzovania práv žien a zavraždenia saúdskoarabkého novinára Džamála Chášukdžího na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule na jeseň 2018.

„Krajina, ktorá mučí a popravuje deti, by mala byť štátom odsunutým na okraj, nie krajinou, ktorá sa pripravuje na organizovanie budúceho samitu G20,“ uviedla Foaová. Saudská Arábia prevzala rotujúce predsedníctvo skupiny najväčších ekonomík sveta G20 vlani od Japonska. Ďalší summit G20 sa tak má uskutočniť v Rijáde v novembri.

Tento týždeň má Saudská Arábia tiež organizovať schôdzky predstaviteľov organizácií reprezentujúcich občiansku spoločnosť z viac ako 20 štátov, tzv. C20. Tri prominentné organizácie na ochranu ľudských práv – Transparency International, Amnesty International a CIVICUS, ale v spoločnom vyhlásení uviedli, že budú nadchádzajúce rokovania v Saudskej Arábii bojkotovať.