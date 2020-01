Iránska jadrová dohoda je takmer mŕtva

Paríž, Berlín a Londýn stále tvrdia, že im ide o to, aby zmluva fungovala. "Vyjadrujeme podporu dohode a sme rozhodnutí pracovať so všetkými zúčastnenými stranami, aby sme ju zachovali. Sme presvedčení, že táto významná multilaterálna medzinárodná zmluva a výhody, ktoré znamená pre nešírenie jadrových zbraní, posilňuje naše spoločné bezpečnostné záujmy a medzinárodný poriadok založený na pravidlách,“ uviedli v spoločnom vyhlásení ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Británie.

Zároveň však šéfovia diplomacie európskych krajín upozornili na to, že hoci sa nepridávajú k americkej politike maximálneho tlaku, kroky Teheránu im nedávajú na výber. Irán začal obohacovať časť zásob uránu nad hranicu, ktorú mu povoľuje zmluva, a bude na to využívať aj viac centrifúg. Spustenie mechanizmu riešenia sporov v rámci dohody by podľa ministrov zahraničných vecí malo priniesť konštruktívny diplomatický dialóg. No tento proces môže viesť až k opätovnému zavedeniu sankcií proti Iránu.

"Dohoda o jadrovom programe Teheránu je na križovatke. Môže sa kedykoľvek zrútiť, keď berieme do úvahy tlak vlády Donalda Trumpa na európskych partnerov, aby odstúpili od zmluvy,“ reagoval pre Pravdu Jalil Roshandel, odborník na Irán a medzinárodné vzťahy z Východokaro­línskej univerzity.

"Aj bez dohody však bude Irán viazaný tým, že sa pridal k Zmluve o nešírení jadrových zbraní. Táto dohoda však dáva menšie záruky, čo sa týka monitorovania jadrových projektov Teheránu. Nezabúdajme, že Irán sa k nešíreniu atómových zbraní zaviazal, a napriek tomu sa výrazne priblížil k tomu, aby také zariadenia vyrobil,“ pripomenul Roshandel.

Britský premiér Boris Johnson pre televíziu BBC uviedol, že zmluva o iránskom jadrovom programe má chyby, ale musí existovať spôsob ako Teheránu zabrániť, aby mal jadrové zbrane. "Ak dohodu zrušíme, potrebujeme za ňu náhradu. Nahraďme ju Trumpovou zmluvou,“ vyhlásil Johnson.

Snaha o zachovanie jadrovej dohody s Teheránom prichádza v čase extrémne zvýšeného napätia na Blízkom východe. To súvisí s tým, že 3. januára Američania zlikvidovali iránskeho generála Kásema Solejmáního.