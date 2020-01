Megxit bude mať prechodné obdobie

Britská kráľovná Alžbeta II. a princ Harry s manželkou Meghan na snímke z 10. júla 2018. Autor: SITA/AP, Matt Dunham

Kríza v ostro sledovanej rodine, ktorá dostala prezývku Megxit, už týždeň zatieňuje aj chystaný brexit. Megxit bude mať tiež prechodné obdobie, keď budú Harry a Meghan žiť aj Británii, aj v Kanade. Oznámila to kráľovná v stručnom vyhlásení po 90-minútovej porade, ktorá sa skončila tak ako sa patrí – pred čajom o piatej.

Bulvárne médiá, ktoré predtým špekulovali o roztržke medzi Williamom a Harrym, ktorú oni popreli, stihli tiež zaregistrovať, že princ Charles, William a Harry po porade odišli z panstva každý osobitne. „Moja rodina a ja podporujeme túžbu Harryho a Meghan vybudovať si nový život ako mladá rodina. Hoci by sme uprednostnili, keby zostali plnohodnotnými funkčnými členmi kráľovskej rodiny, rešpektujeme a chápeme ich želanie žiť ako rodina nezávislejšie a zostať pritom váženou súčasťou mojej rodiny. Harry a Meghan dali jasne najavo, že nechcú byť vo svojich nových životoch závislí od verejných financií. Dohodlo sa, že nastane prechodné obdobie, počas ktorého budú tráviť čas v Kanade a Spojenom kráľovstve,“ uvádza sa vo vyhlásení kráľovnej.

Podľa denníka Guardian tak kráľovná opatrne odobrila rozhodnutie Harryho a Meghan. Schôdzka „štyroch“ však nevyriešila niekoľko zásadných otázok, ktoré sa podľa vyhlásenia kráľovnej majú dohodnúť čo najskôr. Týkajú sa najmä finančných vecí, ale napríklad aj používania titulov.

Kráľovná aj vo svojom vyhlásení použila neformálne „Harry a Meghan“, teda nie ich tituly – vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu. „Je to od kráľovnej pozoruhodne úprimné a neformálne, takmer osobné vyhlásenie,“ komentoval to spravodajca BBC Jonny Dymond. Harry sa so svojou starou mamou Alžbetou II. stretol ešte pred samotnou rodinnou radou. Podľa denníka Guardian však toto oslovenie vyvoláva otázky, či si Harry a Meghan svoje tituly udržia.

Harry a Meghan sa pritom chystajú v rámci svojich budúcich aktivít na získanie financií pre charitatívne projekty používať aj značku „Sussex Royal“. Aké výrobky by ju mohli mať tak, aby sa to nepovažovalo za zneužitie kráľovského titulu, bude tiež témou ďalších rokovaní. V každom prípade Harry a Meghan nie sú chudobní. Chudobní nebudú, aj keď sa vzdajú verejných financií a princ Charles zoškrtá z peňazí, ktoré im dáva z jeho príjmov. Ak sa vymania z pravidla, že nemôžu robiť platenú prácu – okrem iného zarábať môžu verejnými vystúpeniami, vydávaním kníh alebo aj účinkovaním vo filme, či v televíznych programoch.

Drahá ochranka

Veľkou otázkou však zostáva, kto bude platiť nemalé náklady na ich bezpečnosť a ochranku. Kanadský premiér Justin Trudeau zatiaľ nehovorí o tom, že ak budú bývať v Kanade, automaticky sa o to postarajú kanadskí daňoví poplatníci. Podľa neho treba o tom, čo by to prinášalo, veľa diskusií.

V Kanade, kde Meghan ako herečka počas natáčania seriálu Kravaťáci žila sedem rokov, trávil kráľovský pár so synom Archiem aj Vianoce. Harry a Meghan po niekoľkotýždňovej dovolenke prišli do Británie bez Archieho minulý týždeň a krátko na to oznámili svoje prekvapujúce rozhodnutie stiahnuť sa z oficiálnych povinností členov kráľovskej rodiny. Meghan sa vzápätí vrátila do Kanady za osemmesačným synom. Na rodinnej rade v Sandringhame nebola. Do diskusie sa mala zapojiť cez telefón, napokon sa od toho podľa médií upustilo pre obavy z možného odpočúvania.

Rozhodnutie kráľovskej rodiny o tom, ako sa vyrovnať so snahou o nezávislosť Harryho a Meghan však ovplyvní nielen ich budúcnosť. Dôležité bude aj pre dve z troch detí princa Williama. Kým jeho najstarší sedemročný syn George je tretím v poradí na trón, mladšia Charlotte a najmladší Louis sa raz ocitnú v pozícii, akú mal doteraz Harry. A možno sa tiež budú snažiť o väčšiu nezávislosť.