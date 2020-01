Putin vo svojom prejave o stave krajiny prisľúbil opatrenia na boj s chudobou a podporu rodín

Putin upozornil na problémy v demografickom vývoji, najmä pokles pôrodnosti v dôsledku nástupu slabších ročníkov. Presviedčal však, že štátna pomoc v tomto smere funguje.

Ohlásil tiež konkrétne opatrenia: najchudobnejšie rodiny budú – a to už od 1. januára 2020 – dostávať 5 500 rubľov (asi 80 eur) na dieťa. Od budúceho roka sa táto suma zvýši v priemere na 11 500 rubľov (asi 167 eur), konkrétna suma bude závisieť od regiónu. Vyplácanie dávok by u najchudobnejších rodín malo pokračovať až do dosiahnutia siedmeho roku dieťaťa.

Program materského kapitálu, ktorý doteraz Rusky dostávajú pri narodení druhého dieťaťa, sa predĺži najmenej do konca roka 2026 a od tohto roka ho bude ho možné dostať už pri narodení prvého potomka. Teraz ide o čiastku 466 000 rubľov (asi 6796 eur). Pri narodení druhého dieťaťa sa materský kapitál zvýši o ďalších 150 000 rubľov na 616 000. Mladá rodina by tak podľa šéfa štátu mala mať k dispozícii sumu, pokrývajúcu vo väčšine regiónov polovicu bytu – a to pri narodení tretieho dieťaťa štát umorí časť hypotéky.

„Dokonca ani v časoch Sovietskeho zväzu sa to nerobilo,“ vyhlásil prezident a oznámil, že všetci žiaci prvých štyroch ročníkov budú v školách dostávať teplú stravu bezplatne. Ak sa podarí vychovať novú veľkú generáciu opierajúcu sa o pevné prepojenie generácií v rodinách, „budeme môcť zaručiť rozvoj Ruska ako veľkej a úspešnej krajiny,“ zdôraznil prezident za potlesku sály.

Chce zmeny v ústave

Zároveň navrhol prijať zmeny v ruskej ústave tak, aby mala v Rusku vždy prednosť pred medzinárodným právom a aby zakazovala ľuďom v kľúčových funkciách, vrátane hlavy štátu, cudzie občianstvo. Rusko by naďalej malo zostať silnou prezidentskou republikou, no ústavné zmeny by mali posilniť úlohu ruských poslancov pri vytváraní vlády.

„Hlavné sú záujmy Ruska,“ zdôraznil Putin. „Rusko to sme my,“ dodal s tým, že nemá na mysli len ľudí prítomných v sále, ale všetkých občanov krajiny. Prípadné ústavné zmeny by preto podľa neho malo potvrdiť referendum.

Na Putinovo vystúpenie v sále Kremľa s názvom Manéž bolo pozvaných 1300 hostí – členovia parlamentu a vlády, sudcovia, gubernátori, preláti a šéfredaktori – a tiež sa akreditovalo asi 900 ruských a zahraničných novinárov, vypočítal server Newsru.com.

V poradí už šestnáste posolstvo ruskej hlavy štátu vysielali celoštátne televízne a rozhlasové stanice. Podľa ruských médií bolo však prakticky všadeprítomné: premietalo sa na fasády domov v centrách miest a nákupných stredísk, znelo vo verejnej doprave, na poliklinikách, nemocniciach, úradoch, letiskách, kaviarňach, štadiónoch či kinách. A vypočuť si ho bolo možné dokonca aj na najvyššej hore Kaukazu a Ruska Elbrus, presnejšie na stanici lanovky vo výške 3847 metrov nad morom. A vlastne ešte vyššie, na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS, kde sa práve nachádzajú dvaja ruskí kozmonauti, Alexander Skvorcov a Oleg Skripočka.