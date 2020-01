V Rusku sa začal prechod moci. Od Putina k Putinovi

Vladimir Putin spravil rázny krok k tomu, aby sa pri moci udržal aj po roku 2024. Len pár dní po tom, čo oslávil dvadsiate výročie príchodu do Kremľa, navrhol ústavné zmeny, ktoré presunú niektoré právomoci hlavy štátu na parlament a posilnia postavenie premiéra. Niektorí politológovia pripúšťajú, že si tým pripravuje záložný post predsedu vlády, na ktorom by si o štyri roky, keď mu vyprší posledný prezidentský mandát, mohol udržať riadiace páky v štáte.

Reforma, ktorú Putin načrtol vo výročnej správe o stave krajiny, si už vyžiadala prvú obeť. Premiér Dmitrij Medvedev oznámil demisiu svojej vlády. Podľa odstupujúceho predsedu vlády predstavujú prezidentove návrhy významný zásah do fungovania krajiny a tiež do deľby a rovnováhy moci. „V tomto kontexte je zjavné, že ako vláda musíme poskytnúť prezidentovi našej krajiny možnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia,“ citovala Medvedeva agentúra TASS.

Upevnenie postavenia

„Medvedeva si Putin odložil do rezervy. Post zástupcu šéfa bezpečnostnej rady štátu, ktorý pre neho vytvoril, mu sotva poskytne nejakú samostatnú rolu. Bezpečnostná rada totiž má svojho predsedu, a tým je Putin,“ povedal pre Pravdu analytik moskovského Centra politických technológií Alexej Makarkin.

Medvedev stál na čele vlády od roku 2012, keď Putinovi, po boku ktorého pôsobí už tri desaťročia, prepustil prezidentské kreslo. To „zahrieval“ od jari 2008 jedno volebné obdobie, kým Putin, ktorému ústava neumožňovala vykonávať tretí mandát hlavy štátu v rade, si dal štvorročnú pauzu a počas nej si aj na poste premiéra uchoval postavenie najvplyvnejšieho muža krajiny.

„V poslednom čase sa veľa hovorilo o tom, že Medvedev sa môže stať Putinovým vyvoleným nástupcom, ktorý by ho v roku 2024 v Kremli nahradil. Táto verzia sa opierala o zámer Putina zmeniť ústavu. V nej chce škrtnúť slovíčko ,v rade' za ustanovením, ktoré hovorí, že prezident môže zastávať post maximálne dve funkčné obdobia. Znamenalo by to, že Medvedev, ktorý už raz prezidentom bol, by sa v roku 2030 o ďalšie znovuzvolenie uchádzať nemohol,“ pripomenul analytik. Makarkin napriek tomu neočakával, že by sa Putin chystal na ďalšiu rošádu s Medvedevom. „Po vlaňajšom zavedení nepolulárnej penzijnej reformy preferencie Medvedeva a jeho vlády klesli tak hlboko, že by bolo veľmi ťažké priviesť ho k volebnému víťazstvu. Ani prechod do bezpečnostnej rady štátu by na jeho vyhliadkach veľa nezmenil. Nie všetci voliči totiž trpia sklerózou a veľmi dobre si pamätajú, kto predĺžil vek odchodu do dôchodku,“ poznamenáva analytik.

Politológ Dmitrij Oreškin predpokladá, že Putinom ohlásené reformy majú za cieľ vystužiť vertikálu moci a jeho zachovať na jej vrchole. „Ide o upevnenie postavenia Putina po tom, čo v roku 2024 odovzdá moc sám sebe, ako prezident premiérovi,“ napísal vo svojom blogu v súvislosti s navrhnutým rozšírením právomocí premiéra. Na základe toho, ako poznáme Putina, nie je ťažké si predstaviť, ako tieto posilnené kompetencie využije vo svoj prospech. Medvedev podaním demisie dal najavo, že nemieni hrať túto hru a ešte raz byť prezidentom pre potešenie pri premiérovi Putinovi. Takáto okamžitá reakcia Medvedeva je najneočakávanejším ťahom dňa," dodal Oreškin.

Putin včera v správe o stave krajiny navrhol zmenu formovania vlády. Po novom bude premiéra a ministrov potvrdzovať vo funkcii dolná komora parlamentu. „Mám taký pocit, že nasledujúcu vládu chce prezident zostaviť ešte podľa starých pravidiel – bez účasti poslancov a nejakých diskusií si vytvoriť vládu podľa svojich predstáv,“ poznamenal Makarkin.

Nový premiér

Šéf Kremľa včera za nového premiéra navrhol 53-ročného Michaila Mišustina, ktorý desať rokov stál na čele daňového úradu. Hoci ide o prekvapujúcu nomináciu úradníka, ktorého verejnosť prakticky nepozná, Makarkin mu predpovedá sľubnú budúcnosť, a to aj vďaka najdrahšej zo všetkých doterajších Putinových správ o stave krajiny. Ekonómovia odhadujú, že sľúbené sociálne opatrenia budú stáť Rusko ročne vyše sedem miliárd eur. „Vzhľadom na to, koľko peňazí sľúbil Putin v správe o stave krajiny uvoľniť na populárne projekty – aby deti dostávali bezplatnú teplú stravu, aby sa rodinám vyplácali prídavky za každé dieťa, aby sa zabezpečili rýchlejšie tempá rastu ekonomiky, tak budúci premiér má veľké predpoklady stať sa dostatočne populárnou postavou. Nový predseda vlády bude človekom, ktorý rozdáva peniaze a stimuluje rast, preto nevylučujem, že sa môže stať jedným z horúcich kandidátov na budúceho prezidenta,“ poznamenal analytik. „Putin si však v každom prípade aj po roku 2024 bude chcieť udržať páky, ktorými by kontroloval ďalší vývoj. Ale aké budú tie páky, to sa ešte len uvidí,“ dodal.