Demokrati: Všetci proti Trumpovi a každý za seba

V tomto americkom štáte sa začne 3. februára maratón primárnych volieb. Na jeho konci bude jasné, koho vyšlú demokrati do boja o Biely dom.

Porazí Trumpa žena?

Prezidentské voľby sa v USA konajú 3. novembra. Ak sa nestane nič mimoriadne, republikánov bude zastupovať súčasný šéf Bieleho domu, populistický miliardár Trump. A je veľmi pravdepodobné, že jeho demokratickým oponentom bude niekto zo šestice demokratov, ktorá v noci z utorka na stredu debatovala v televízii CNN. Boli to Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová, Pete Buttigieg, Amy Klobucharová a Tom Steyer. V hre však ešte zostávajú aj Michael Bloomberg, Tulsi Gabbardová, Andrew Yang, Michael Bennet, John Delaney a Deval Patrick.

Prieskumy momentálne naznačujú, že o demokratickú nomináciu sa asi pobije dvojica Biden a Sanders. Prvý predstavuje stredopravicové krídlo strany, druhý ľavicové. Warrenová, ktorá má názormi blízko k Sandersovi, sa v televíznej debate snažila vystupovať ako politička, ktorá by mohla dve hlavné skupiny demokratov zjednotiť. Senátorka za štát Massachusetts zároveň jednoznačne tvrdila, že žena má šancu poraziť Trumpa.

"Pozrite sa na mužov na tomto pódiu. Dohromady prehrali desatoro volieb. Jediní ľudia na tomto pódiu, ktorí vyhrali všetky voľby, sú ženy. Amy a ja,“ vyhlásila Warrenová. Senátorka sa dostala do sporu so Sandersom, ktorý jej podľa televízie CNN v roku 2018 povedal, že žena nemôže získať Biely dom. Warrenová potvrdila, že k tomu došlo, Sanders to v debate poprel. Primárky preveria, nakoľko sú demokrati schopní zostať jednotní. Prieskumy ukazujú, že ktorýkoľvek z hlavných prezidentských kandidátov Demokratickej strany má dobrú šancu poraziť Trumpa.

Stratégia boja

"Debata nič nezmenila,“ reagoval pre Pravdu Steffen Schmidt, profesor politológie z Iowskej štátnej univerzity. Podľa odborníka sa demokrati snažia zúfalo pochopiť, čo si Američania želajú ako stratégiu boja s Trumpom. "Jedna polovica demokratov argumentuje, že je potrebná veľká zmena. Týkala by sa zdravotnej starostlivosti, ktorú by platila vláda, zvýšenia daní pre bohatých a veľké firmy, väčšej regulácie pre podnikateľov, boja s klimatickými zmenami a zahraničnej politiky s kladením dôrazu na diplomaciu, nie vojenské riešenia. Podľa zástancov týchto zmien sú Američania ochotní voliť veľmi progresívneho kandidáta. Senátor Sanders, ktorý sa označuje za sociálneho demokrata, a senátorka Warrenová by boli v tomto zmysle dokonalí,“ uviedol Schmidt. "Druhá časť demokratov tvrdí, že voliči chcú návrat k normálnej, centristickej politike a politickým návrhom. Podporujú preto bývalého viceprezidenta Bidena, senátorku Klobucharovú a starostu Buttigiega,“ povedal expert.

Schmidt si preto myslí, že demokratov čakajú dlhé a politicky výbušné primárky. "Predpokladám, že o podporu väčšiny delegátov, ktorí zvolia prezidentského nominanta na zjazde strany v lete, sa pobijú najmä Biden, Sanders a Warrenová. Vyzerá to tak, že primárky budú veľmi tesné a zaujímavé. Biden debaty zvládol a jeho zahraničnopolitické skúsenosti by mu mali pomôcť s ohľadom na napätie v súvislosti s dianím v Iráne a na Blízkom východe. Okrem toho to vyzerá tak, že Trump je posadnutý útokmi na bývalého prezidenta. Je to náznak, že sa ho šéf Bieleho domu a republikáni najviac boja. Je to obrovská politická výhoda pre Bidena,“ vyhlásil Schmidt.

Demokrati v primárkach v jednotlivých štátoch bojujú približne o 3 997 delegátov. Na nominačnom zjazde víťaz primárnych volieb potrebuje získať minimálne 1 990 hlasov, ak na kongrese už nebude mať vyzývateľa.

Primárky budú mať aj republikáni. Bude to však len formalita. Republikánsky národný výbor už vyjadril jednohlasnú podporu Trumpovi a v niektorých štátoch konzervatívci dokonca primárne voľby zrušili. Zatiaľ prezidenta neohrozil ani proces impeachmentu, teda ústavnej žaloby, ktorú schválila demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov. Je však takmer isté, že Senát, kde majú väčšinu republikáni, impeachment odmietne.