Ruská vládnuca strana Jednotné Rusko schválila kandidatúru Mišustina na premiéra

Prezident Vladimir Putin v stredu predstavil návrh ústavných zmien, ktoré naznačujú jeho zámer nachystať si pre seba novú mocenskú pozíciu, až mu v roku 2024 vyprší súčasný mandát hlavy štátu. Z funkcie premiéra v stredu prekvapivo odstúpil so svojou vládou Dmitrij Medvedev a zdôvodnil to tým, že to považuje za správne vzhľadom na Putinom navrhované zmeny základného zákona. Šéf Kremľa následne Štátnej dume navrhol v zahraničí málo známeho Mišustina ako nového šéfa vlády. Mišustin doteraz stál na čele ruskej daňovej správy.