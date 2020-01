Francúzsko znovu posiela lietadlovú loď do bojov na Blízkom východe

Francúzsko do konca mesiaca vyšle do východného Stredomoria svoju lietadlovú loď Charles de Gaulle, ktorá odtiaľ bude niekoľko týždňov podporovať medzinárodnú koalíciu bojujúci proti teroristickej sieti Islamský štát (IS).

Pri novoročnom prejave pred vojakmi na leteckej základni neďaleko Orléans to dnes oznámil francúzsky prezident Emmanuel Macron. Do bojov proti IS bude francúzska lietadlová loď nasadená už po niekoľkýkrát.

Šéf Elyzejského paláca neuviedol, kedy presne sa obrie plavidlo a jeho bojová skupina opäť zapojí do príslušnej francúzskej operácie nazvanej Chammal. „Letecko-námorná skupina bude operáciu Chammal podporovať od januára do apríla, potom zamieri do Atlantiku a do Severného mora,“ citovala Macrona agentúra AFP.

Oznámenie prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a Spojenými štátmi, pričom Paríž sa podľa agentúry Reuters v tomto kontexte obáva oslabenia úsilia namiereného proti IS. Podľa Macrona bude loď Charles de Gaulle tvoriť jadro spoločných operácií niekoľkých európskych krajín. Pri najbližšej misii ju vraj budú sprevádzať plavidlá Nemecka, Španielska či Holandska.

Francúzske plavidlo na jadrový pohon je dlhé viac ako 260 metrov a do jeho výzbroje patria desiatky bojových lietadiel a vrtuľníkov. V súčasnosti je jedinou lietadlovou loďou francúzskej armády.

Medzinárodné úsilie namierené proti IS podporovalo z východného Stredomoria aj na jeseň roku 2016, na začiatku roka 2015 bolo zase z rovnakého dôvodu vyslané do Perzského zálivu. Francúzske stíhačky z jeho paluby štartovali k náletom proti islamistom v Sýrii a Iraku.

IS odvtedy stratil pozície v oboch týchto krajinách a tiež svojho dlhoročného vodcu abú Bakra Bagdádího, podľa Macrona ale hrozba tejto teroristickej organizácie stále nebola zažehnaná.

„Nehľadiac na meniace sa okolnosti v regióne naše jednotky nasadené na Blízkom a Strednom východe do operácie Chammal vykonávajú bojové operácie proti Daešu (arabský ekvivalent skratky IS)…ktorého hrozba je stále ťaživá, v inej podobe, zakuklená, zákernejšia,“ povedal francúzsky prezident.