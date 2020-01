Petr Fiala znova obhájil post predsedu ODS. Parodoval Babišovu slovenčinu

Fiala zvíťazil s 90,6 percentami hlasov; podporilo 470 z 505 platne hlasujúcich delegátov. „Na nasledujúcom kongrese bude ODS silnou vládnou stranou,“ sľúbil po zverejnení výsledkov Fiala.

V kandidátskom prejave poďakoval voličom, ktorí volili ODS v komunálnych a senátnych voľbách. „Urobili sme zo Senátu užitočnú poistku našej demokracie,“ povedal v úvodnom prejave.

Líder ODS ďalej kritizoval súčasného českého premiéra a šéfa vládnuceho hnutia ANO Andreja Babiša. „Počujeme iba plno rečí a papierové plány a päťročnice,“ vyhlásil Fiala, pričom parodoval Babiša, ktorý občas používa svoju rodnú slovenčinu. „Z vedenia štátu zaznieva podivný zvuk, ako je všetko vynikajúcno,“ povedal Fiala.

Jednodňový kongres ODS sa začal v sobotu predpoludním o 10.30 h. Okrem delegátov, ktorí volia vedenie, naň majú prístup taktiež všetci členovia ODS. Strana predpokladala účasť 500 delegátov a viac ako 1 000 účastníkov.

Funkciu prvej podpredsedníčky strany bude obhajovať Alexandra Udženija. Pre Novinky.cz povedala, že ODS by sa mala vrátiť do vlády a zabudnúť na niektoré osobné animozity. Narážala tým na to, že ODS by mala rozpútať diskusiu o prípadnej spolupráci s hnutím ANO.

Fiala v správe straníkom napísal: „Sme poučení z minulosti a po budúcich voľbách do Snemovne sme pripravení vrátiť sa do vlády, rovnako tak sme pripravení vrátiť Českej republike silnú úlohu v európskej politike.“