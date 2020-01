Prasknuté potrubie s horúcou vodou zabilo v ruskom hosteli päť ľudí

Malá ubytovňa nižšej cenovej kategórie, kde sa nešťastie v noci na dnes odohralo, sa nachádza v pivnici obytného domu v Perme na východe európskeho Ruska. Všetky obete patrili podľa úradov medzi hostí. Troch zo zranených museli previezť do nemocnice s popáleninami.

Päť ľudí sa po prederavení potrubia z roku 1962 „uvarilo zaživa“, napísal spravodajský server Newsru.com. Zariadeniu s deviatimi izbami chýbal nielen núdzový východ, ale aj okná, a tak nocľažníci prakticky nemali šancu uniknúť pare a vriacej vode, ktorá zaliala aj susednú ulicu. Gubernátor Maxim Rešetnikov nariadil poskytnúť pomoc zraneným a rodinám obetí.

Spoločnosť Profi-Dom, ktorá hostel prevádzkovala, podľa miestnych médií považujú miestne úrady za problematickú. Jej predchádzajúci riaditeľ si odpykáva päťročný trest za defraudáciu.

„Hostely by nemali byť v pivniciach, kde sa nachádzajú všetky potrubia,“ uviedol člen hornej komory ruského parlamentu Oleg Melničenko. Vlani parlament zakázal otvárať nové hostely alebo hotelové izby v pivničných priestoroch a podľa Melničenka by zákonodarcovia mali zvážiť, či by sa takéto ubytovanie nemalo úplne nezakázať.