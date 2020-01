WHO zvolala pre nový vírus z Ázie mimoriadne zasadnutie

Ženeva 20. januára (TASR) – Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok oznámila, že na stredu zvolala mimoriadne zasadnutie. Na ňom chce určiť, či nový vírus podobný SARS, ktorý sa šíri v Číne a zaznamenali ho už aj v troch ďalších ázijských krajinách, predstavuje medzinárodnú hrozbu.

WHO ohlásila mimoriadne zasadnutie krátko po tom, ako v pondelok popredný čínsky odborník na nákazlivé choroby potvrdil, že nový vírus sa prenáša z človeka na človeka.

WHO by na mimoriadnom zasadnutí mohla stanoviť, ako k vírusu pristupovať, píše agentúra DPA. Dodáva, že ak by došlo z jej strany k vyhláseniu medzinárodnej zdravotnej pohotovosti, viedlo by to k výzve na celosvetovú ostražitosť a tiež k uvoľneniu finančných prostriedkov na boj s novým vírusom.

Nový koronavírus najprv zistili v stredočínskom meste Wu-chan a spôsobil poplach, pretože pochádza z toho istého rodu ako vírus SARS. Ten v rokoch 2002 – 2003 zabil takmer 650 ľudí po celej pevninskej Číne a v Hongkongu.

V súčasnosti je celkový počet ľudí v Číne, ktorým diagnostikovali ochorenie pochádzajúce z Wu-chanu, 218, pričom v Thajsku, Japonsku a Južnej Kórei takisto zaznamenali prípady tejto infekčnej choroby.

Za zdroj nákazy sa pokladá trhovisko s plodmi mora vo Wu-chane, no čínsky odborník na nákazlivé choroby Čung Nan-šan uviedol, že pacienti sa mohli koronavírusom nakaziť aj bez toho, aby stredočínske mesto navštívili.