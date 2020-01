Španielska vláda vyhlásila stav klimatickej núdze

Schválená deklarácia uvádza, že španielska stredoľavicová vláda zašle parlamentu do 100 dní klimatickú legislatívu. Jej ciele by sa mali zhodovať so zámermi EÚ, ktorá chce dosiahnuť do roku 2050 tzv. uhlíkovú neutralitu.

Španielska vláda chce dosiahnuť, aby krajina do roku 2040 získavala až 95 percent elektriny z obnoviteľných zdrojov. V tomto pláne tiež počíta s odstránením znečistenia, aké v ovzduší spôsobujú autobusy a kamióny, a chce tiež dosiahnuť emisnú neutralitu v oblasti poľnohospodárskej produkcie.

Podrobnosti plánu majú byť zverejnené, keď sa legislatíva dostane do parlamentu na schválenie, píše AP. Stav klimatickej núdze už v ostatných rokoch vyhlásili desiatky krajín či miest.

Uplynulé desaťročie bolo podľa vedcov vôbec najhorúcejším, aké kedy na Zemi zaznamenali, pričom vlaňajší rok bol v poradí druhým najhorúcejším.

Mladí klimatickí aktivisti vrátane Švédky Grety Thunbergovej v utorok na zasadnutí Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose odkázali svetovej politickej i ekonomickej elite, že v boji proti klimatickej zmene nerobí dosť, a varovali ju, že čas na zasiahnutie sa už pomaly kráti.