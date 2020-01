Senát začal diskusiu v rámci impeachmentu voči prezidentovi Trumpovi

Republikán McConnell navrhol sériu základných pravidiel, ktoré budú v prvej fáze klásť prísne obmedzenia na výpovede svedkov a predkladanie dôkazov, čo proces posunie rýchlo dopredu.

McConnell ďalej uviedol, že sumárne zablokuje akékoľvek pokusy demokratov o zmenu svojich pravidiel, informovala tlačová agentúra AFP.

„Základná štruktúra, ktorú navrhujeme, je veľmi spravodlivá a nezaujatá. Niet dôvodu, prečo by malo byť hlasovanie o tejto rezolúcii predpojaté,“ povedal McConnell.

V predmetnom návrhu sa píše, že demokratickí žalobcovia zo Snemovne reprezentantov a Trumpovi právnici budú mať na prezentáciu svojich argumentov rovnomerne rozdelených 48 hodín, a to v priebehu maximálne štyroch dní. Rokovať by mohli každý deň aj 12 hodín a končili by po polnoci miestneho času.

Proces impeachmentu by tak mal oveľa rýchlejšie tempo ako v prípade ústavnej žaloby na exprezidenta Billa Clintona v roku 1999. Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer nazval balík McConnelových návrhov „národnou hanbou“.