Senát splní Trumpovi všetko

Žalobu na šéfa Bieleho domu schválila v decembri Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati. Impeachment sa týka dvoch bodov. Zneužívania právomocí a obštrukcií proti Kongresu. Trump to všetko označuje za politickú honbu na čarodejnice a tvrdí, že je nevinný.

Body obžaloby

Impeachment súvisí s nátlakom vládcu Oválnej pracovne na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Trump vlani chcel, aby Kyjev vyšetroval energetickú spoločnosť Burisma, kde pôsobil Hunter Biden. Je to syn Joea Bidena, bývalého viceprezidenta, ktorý má podľa prieskumov najväčšiu šancu, že 3. novembra vyzve Trumpa v súboji o Biely dom. Podľa impeachmentu ide o zneužívanie právomocí a zásah do volebného procesu, lebo republikán využil pozastavenie finančnej vojenskej pomoci Ukrajine, aby zatlačil na Zelenského.

Druhý bod žaloby sa týka neochoty Trumpa povoliť výsluch ľudí z Bieleho domu v snemovni. Demokrati to považujú za obštrukciu.

"Proces impeachmentu je zložitý a rozsiahly. Platí to o to viac, keď zoberieme do úvahy momentálnu politickú situáciu v USA. Pred tým, ako whistleblower poukázal na telefonát Trumpa so Zelenským, mnohí demokrati, vrátane šéfky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, nepodporovali impeachment. Neskôr zverejnené prepisy a vyhlásenia predstaviteľov vlády však nakoniec dostali Demokratickú stranu do takmer neriešiteľnej situácie,“ uviedla pre Pravdu Diana Carlinová, odborníčka na politickú komunikáciu z univerzity v Saint Louis.

"Keby demokrati ignorovali dôkazy, že prezident zastavil pomoc pre Ukrajinu a žiadal cudziu vládu, aby asistovala pri vyšetrovaní jeho politického oponenta, otvorili by dvere budúcim snahám zahraničia o ovplyvňovanie volieb v USA. Prehliadli by obvinenie, ktoré vo svojej podstate spĺňa dôvody na impeachment. No tým, že proces začali, riskujú, že politicky krajinu ešte viac rozdelia,“ povedala Carlinová.

Podľa posledného prieskumu spoločnosti SSRS pre televíziu CNN Trumpovo odvolanie z Bieleho domu na základe ústavnej žaloby podporuje 51 percent Američanov. Výskum ukázal, že 45 percent respondentov tvrdí, že republikán by mal v Oválnej pracovni zostať.

Moc republikánov

Šéf republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell problém v konaní prezidenta nevidí. Impeachment označil za stranícky politický proces a povedal, že postup v prípade obžaloby bude koordinovať s Bielym domom.

Procesu v Senáte oficiálne predsedá šéf Najvyššieho súdu John Roberts. Reálne má však nad jeho konaním všetku moc McConnell. Republikáni majú v 100-člennom Senáte 53 hlasov. Keď budú držať spolu, presadia všetko. Na potvrdenie žaloby je potrebná podpora dvoch tretín senátorov. Hoci sa môže stať, že niekto z republikánov nakoniec za impeachment bude hlasovať, určite to nebude stačiť.

McConnellov plán sa zdá byť jasný. Presne podľa toho, čo žiada Biely dom, chce, aby proces trval čo najkratšie. Americké médiá predpokladajú, že skončí ešte pred Trumpovým prejavom o stave únie, ktorý má prezident predniesť 4. februára. V noci na stredu rozhodoval o procedúre Senát. Na základe schváleného návrhu bolo vyhradených šesť dní na predkladanie argumentov: tri dni budú môcť hovoriť žalobcovia z radov demokratických kongresmanov a tri dni prezidentovi obhajcovia. Ďalší, siedmy deň bude vyhradený na otázky stovky senátorov, ktorí v procese vystupujú ako porotcovia.

Senátori odhlasovali príslušný návrh predložený lídrom republikánskej väčšiny Mitchom McConnellom. Hlasovanie prebehlo striktne po straníckej línii v pomere 53:47 a predchádzala mu takmer 13-hodinová rozprava.

V schválenom návrhu sa nepíše o tom, že by v rámci procesu mali vypovedať i nejakí svedkovia. Senátori však na základe odsúhlasených pravidiel môžu hlasovať o prípadnom predvolaní svedkov aj v neskoršom termíne. Republikánska väčšina zamietla návrhy demokratov na získanie nových dokumentov.

Pritom podľa kongresového kontrolného úradu bolo pozastavenie vojenskej pomoci porušením zákonných pravidiel.

Okrem toho spravodajsko-analytická stránka Just Security začiatkom januára informovala o e-mailovej komunikácii, v ktorej sa Pentagon vlani koncom augusta pýtal úradu pre manažment a rozpočet, ktorý spadá pod Trumpa, čo bude s peniazmi pre Ukrajinu. "Jasné nariadenie od prezidenta je, že majú byť ďalej stopnuté,“ znela odpoveď.

Napriek tomu Biely dom tvrdí, že všetko je v poriadku. "Senát by mal odmietnuť články impeachmentu a okamžite zbaviť prezidenta viny,“ píše sa v dokumente tímu obhajcov Trumpa. Šéf Oválnej pracovne podľa neho neurobil nič, čo by si zaslúžilo impeachment. Obvinenie zo zneužívania právomocí je vraj len akási zvláštna teória.

Trumpov tím

Medzi Trumpovými obhajcami sú aj celebritné, ale zároveň kontroverzné mená. Ken Starr viedol v 90. rokoch vyšetrovanie, ktoré sa v roku 1998 skončilo impeachmentom vtedajšieho demokratického prezidenta Billa Clintona. Senát však vo februári 1999 žalobu neschválil. Starr musel v roku 2016 skončiť na čele Baylorovej univerzity v Texase, lebo sa dostatočne nevenoval riešeniu prípadov sexuálnych útokov na škole.

Ďalšou známou postavou Trumpovho tímu je Alan Dershowitz. Liberál a bývalý profesor práva na Harvardovej univerzite sa preslávil obhajobou O. J. Simpsona. Dershowitz pôsobí ako poradca advokátov bývalého filmového mogula Harveyho Weinsteina, ktorý čelí žalobám vo viacerých prípadoch sexuálneho obťažovania. Jeho známym bol aj finančník Jeffrey Epstein, ktorý po obvinení zo zneužívania mladistvých dievčat minulý rok spáchal samovraždu.