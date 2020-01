Demokrati v Senáte predkladajú argumenty pre odvolanie Trumpa

V Senáte amerického Kongresu dnes začala ďalšia fáza súdnej žaloby proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorého opoziční demokrati obviňujú zo zneužitia úradu a obštrukcií Kongresu. Až do piatku budú žalobci z radov demokratov prezentovať dôkazy v tzv. ukrajinskej kauze, ktoré sú podľa nich dostatočné pre zosadenie prezidenta. Senátori ani Trumpovi obhájci do vystúpenia žalobcov nesmú zasahovať.

Demokrati prezidentovi kladú za vinu, že chcel prinútiť ukrajinské vedenie, aby začalo vyšetrovanie bývalého viceprezidenta Joea Bidena, ktorý je považovaný za hlavného Trumpovho soka v novembrových prezidentských voľbách. Biely dom si sľuboval, že vyšetrovanie prinesie poznatky poškodzujúce Bidena natoľko, že Trump bude môcť ľahšie obhájiť svoj mandát. Podľa demokratov ide o zneužitie úradu s cieľom využiť cudziu mocnosť k získaniu politických výhod.

Argumenty žalobcov predkladá sedem poslancov Snemovne reprezentantov na čele so šéfom výboru pre kontrolu spravodajských služieb Adamom Schiffom a predsedom právneho výboru Jerroldom Nadlerom. Na prednesenie žaloby majú demokrati tri dni, celkový čas ich argumentácie nesmie prekročiť 24 hodín.

Ak by žaloba rozdelila čas rovnomerne do troch osemhodinových blokov, skončilo by dnešné rokovanie najskôr o deviatej hodine večer miestneho času. Podľa očakávania médií ale s prestávkami sa rokovanie môže predĺžiť.

Budúce tri dni sú pre demokratov významné, napísal dnes denník The New York Times. Je to možno posledná, ale iste najsledovanejšia príležitosť prezentovať údajné dôkazy o prezidentovej vine. Vzhľadom k pomeru síl v stočlennom Senáte, kde majú republikáni 53 kresiel, je šanca na Trumpovo odvolávanie malá, tým skôr, že k takémuto kroku je treba dvojtretinová väčšina, napísal denník. Pádne dôkazy by ale mohli ovplyvniť Trumpove šance na obhajobu mandátu.