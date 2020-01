Nakazený expert tvrdil, že koronavírus v Číne sa dá stopnúť

Nový koronavírus, ktorý sa pred niekoľkými týždňami začal šíriť v čínskom meste Wu-chan, si vyžiadal už minimálne 17 obetí a potvrdených je vyše 630 prípadov. Medzi nakazeným je aj Wang Kuang-fa, expert na respiračné choroby z nemocnice Pekinskej univerzity. Uviedol to denník South China Morning Post.

Wang pre dvoma týždňami verejne vyhlásil, že vírus je možné kontrolovať a nákaze sa dá zabrániť. Teraz na online komunikačnom kanáli WeChat oznámil, že je chorý. Wang sa stal v Číne známym pre svoje angažovanie sa v boji s vírusom SARS. Bol vo Wu-chane, ale do Pekingu sa vrátil nakazený.

Odborník uviedol, že sa to stalo pravdepodobne preto, lebo nemal ochranné okuliare pri styku s pacientmi. Wang chápe, že si z neho ľudia uťahujú, keďže tvrdil, že šírenie koronavírusu je možné kontrolovať.

"Predtým, ako som sa vrátil do Pekingu, navštívil som niektoré kliniky a uvedomil som si, že situácia sa očividne zhoršila. No napriek tomu si myslím, že je stále možné situáciu kontrolovať a zabrániť postupu nákazy. Spoločnosť však bude za to musieť zaplatiť,“ povedal podľa South China Morning Post Wang. Odborník tvrdí, že boj s vírusom bude mať vplyv na všetko od osobných vzťahov až po ekonomiku.

Úrady už vyhlásili karanténu vo Wu-chane a tiež v mestách Chuang-kang a E-čou. Spolu sa tieto opatrenia týkajú viac ako 20 miliónov ľudí.