Čína naháňa vírus a zatvára mestá

Meranie telesnej teploty ľuďom z Wu–Chanu, ktorí pricestovali do mesta Chang–čou. Autor: SITA/AP

Denník Daily Record informoval o dvoch čínskych pacientoch, ktorých s príznakmi podobnými chrípke hospitalizovali v Škótsku. Je podozrenie, že sa nakazili koronavírusom z Wu-chanu. Ak sa to potvrdí, pôjde o prvé prípady v Európe. Včera pokračovala v rokovaní Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá by mohla pre šírenie vírusu vyhlásiť globálnu krízovú pohotovosť.

Reakcia Číny

Čínske úrady už zaviedli karanténu vo Wu-chane a podľa televízie NBC News tiež v mestách Chuang-kang a E-čou. Spolu sa tieto opatrenia týkajú viac ako 20 miliónov ľudí. "Podporujem uzatvorenie Wu-chanu. Je to ukážka toho, že Čína má schopnosti a skúsenosti, aby kontrolovala vypuknutú nákazu,“ povedal pre NBC News obyvateľ Pekingu I I. Koronavírus vo Wuchane sa pravdepodobne rozšíril z nakazených zvierat z trhu s morskými plodmi.

WHO pochválila Čínu za jej prístup, informovanie a snahu. "Keď to porovnáme s nákazou vírusom SARS v roku 2003, tak ústredné úrady reagovali rýchlo a rozhodne. Zdá sa však, že na lokálnej úrovni predstavitelia vo Wu-chane neboli pripravení na krízu. Je potrebné položiť si aj vážne otázky, ako pripraviť vhodnú krízovú stratégiu pre prípady budúcej nákazy. Prioritou však teraz bude dostať vírus pod kontrolu a opätovne sprístupniť Wu-chan,“ uviedol pre Pravdu Rana Mitter, profesor histórie a politiky modernej Číny z Oxfordskej univerzity.

Otázkou je, či je vláda v Pekingu skutočne pripravená na karanténu obrovského rozsahu. Úrady budú musieť riešiť problémy so zásobovaním aj bezpečnosťou. Čím dlhšie bude uzavretie miest trvať, tým pravdepodobnejšie je, že môže dosť k prejavom neposlušnosti medzi ľuďmi.

"Je náročné a kontraproduktívne snažiť sa dodržiavať povinné, nedobrovoľné karantény. Potrebné je dosiahnuť, aby sa s nimi ľudia stotožnili a mali pocit podpory. V opačnom prípade sa pravidlám neprispôsobia,“ povedal pre spravodajskú stránku Wired Jeremy Konyndyk z Centra pre globálny rozvoj. Expert tvrdí, že v úplne najhoršom prípade to znamená, že ľudia sa k symptómom choroby nebudú priznávať a nakazia ďalších.

Obyvatelia Wu-chan po vyhlásení karantény čelia strachu a panike. "Keď som sa zobudil a videl tú správu, cítil som sa, akoby som sa zbláznil. Je to príliš málo a prichádza to príliš neskoro. Vládne opatrenia nie sú dostatočné. Nakazení môžu byť hneď vedľa vás a vy o tom neviete. Je to strašidelné,“ uviedol pre denník Guardian učiteľ Siao, ktorý si neželal zverejnenie celého mena.

"Zdá sa mi, že čínska vláda a zdravotnícke orgány si najprv mysleli, že koronavírus sa nebude šíriť tak rýchlo, ako sa to deje. Preto im chvíľu trvalo, kým pochopili, že situácia sa môže vymknúť spod kontroly aj bez toho, aby sme sa dostali na úroveň epidémie SARS. Problémom je tiež to, že sa blíži čínsky nový rok,“ pripomenul pre Pravdu Ramon Pacheco-Pardo, expert na medzinárodný rozvoj v Ázii z King’s College v Londýne. Čínsky nový rok znamená, že ľudia masívne cestujú za rodinami a spoločne verejne oslavujú. Na mnohých miestach krajiny však už takéto podujatia zrušili.

Rýchly vírus

Napriek tomu, že Čína k informovaniu o nákaze pristupuje otvorenejšie ako v prípade SARS, režim sa snaží kontrolovať správy týkajúce sa choroby.

"Úrady vysielajú signály, že iba vládne agentúry môžu rozprávať o epidémii. Všetci ostatní ľudia musia byť ticho. Nie je to transparentné. Je to jasný informačný monopol,“ citoval denník New York Times Jü Pchinga, bývalého reportéra čínskych novín Southern Metropolis Daily.

Profesor a riaditeľ SOAS Inštitútu Číny na Londýnskej univerzite Steve Tsang si myslí, že problémom je, že Čína sa snaží udržať si dobrý medzinárodný imidž za každú cenu. "Na rozdiel od nákazy SARS teraz sa Peking nesnažil veci zakrývať. Úrady vo Wu-chane sa však nákaze nevenovali dostatočne pravdepodobne preto, lebo by to mohlo pritiahnuť neželanú pozornosť zo zahraničia. Predstavitelia Číny vedia, že generálny tajomník Si Ťin-pching si neželá poškodiť imidž krajiny. Zaoberali sa viac tým ako zastavením vírusu,“ povedal Tsang pre Pravdu.

"Nechránili verejné zdravie, ale snažili sa potešiť hlavného lídra. Keď Si nariadil, že problém treba riešiť, reagovali tak, že uzavreli 11-miliónové mesto, hoci vedeli, že to už nezastaví šírenie vírusu,“ pripomenul Tsang.

Pacheco-Pardo však priznáva Číne dobré body. "Vyzerá to tak, že vláda je otvorenejšia pri informovaní o šírení sa choroby. Snaží sa koordinovať domáce kroky s medzinárodnými organizáciami. Predpokladám, že hlavný dôvod je, že chce nákazu zastaviť, kým nebude neskoro. Okrem toho vláda nechce stratiť dôveru obyvateľov, ktorí by sa aj tak skôr či neskôr o chorobe dozvedeli cez sociálne médiá, rodinu a priateľov,“ uviedol Pacheco-Pardo.

Pomerne dlho však trvalo, kým Čína potvrdila, že nový koronavírus je prenosný z človeka na človeka. Existuje prípad, že jeden pacient nakazil 14 ľudí.

"Vírus sa teraz šíri alarmujúco rýchlo. V nemocniciach sú tisíce pacientov, ktorí čakajú hodiny na to, aby sa dostali k lekárovi. Viete si predstaviť ich paniku. Išiel som do supermarketu, aby som nakúpil jedlo, ale nič tam nezostalo,“ povedal pre televíziu BBC doktor z Wu-chanu, ktorý chcel zostať v anonymite. Podľa neho pacientov liečia len tak, že sa im snažia znižovať telesnú teplotu a podávajú im dostatok tekutín.